Планируем новогодние каникулы с RUSSPASS

Как все успеть обойти в новогодние праздники и не пропустить самые долгожданные события? В специальном разделе RUSSPASS собрали главные зимние проекты столицы. Планируем маршрут на каникулы и отсчитываем дни до самого долгожданного праздника года.

Ежегодно новогодняя Москва привлекает путешественников со всей России. Праздничных мероприятий в столице очень много: туристический сервис RUSSPASS решил помочь горожанам и гостям Москвы найти самое интересное и запустил специальный новогодний раздел, в котором можно спланировать идеальное путешествие по городу на новогодних каникулах.

Всего в разделе семь тематических блоков, включая подборку специальных предложений от RUSSPASS. Здесь же представлена афиша мероприятий, с помощью которой можно выбрать удобную дату и посмотреть, какие концерты, мастер-классы или другие события пройдут в столице в этот день. По мере приближения нового года весь раздел будет дополняться, а в афише – появляться все больше мероприятий.

Большой театр Фото: Фото пресс-службы Мостуризма

В городе традиционно откроются десятки площадок для активных зимних развлечений. В разделе «Катки Москвы» пользователи могут найти график работы столичных катков и их расположение, а в разделе «Зима в парках» – информацию о лыжных трассах и самых интересных мероприятиях. Раздел «Путешествие в Рождество» расскажет о новогоднем фестивале, уже ставшем визитной карточкой столицы. Здесь также можно подобрать ресторан, например, для семейного ужина или завтрака с друзьями.

Кроме того, на сайте туристов ждут маршруты по праздничной Москве со специальными предложениями от сервиса RUSSPASS и тематические аудиоэкскурсии по украшенным новогодними гирляндами улицам, бульварам и площадям. Все готово – нужно только зайти в раздел, включить подкаст с аудиоэкскурсией и наслаждаться городом в преддверии праздников.

Царицыно Фото: Фото пресс-службы Мостуризма