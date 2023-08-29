Провожаем лето в Москве: чем заняться?

Рассказываем, как взять максимум от уходящего теплого сезона и правильно спланировать свой досуг.

Лето всегда проходит слишком быстро, но не будем печалиться по этому поводу. Чтобы не пропустить последние теплые дни, можно воспользоваться сервисом RUSSPASS. С его помощью легко составить идеальную программу на вечер или выходные. Здесь вы найдете иммерсивные спектакли, познавательные экскурсии, увлекательные прогулки и еще сотни платных и бесплатных мероприятий.

На главной странице можно купить билет на самые разные мероприятия — от экскурсий до театральных представлений. Останется только выбрать то, что вам действительно интересно. Собрали несколько достойных внимания вариантов:

Позавтракать в ресторане

Начинать день нужно с полезного и вкусного завтрака. Если позволяет погода, устраивайтесь на веранде и наслаждайтесь легким ветерком. В столице как раз до конца сентября проходит гастрономический проект «Московский завтрак», в котором принимают участие более 500 кафе и ресторанов по всему городу, включая кондитерскую Lila Pastery, ресторан «Бор», хинкальную «Кинза» и другие проекты. Стоимость сетов начинается от 199 рублей: на эту сумму можно заказать омлет, творожную запеканку с вишней и ягодный морс.

Выбирайте самое удобное заведение и бронируйте столик с помощью сервиса RUSSPASS — это займет всего пару минут.

Заняться водным спортом

Водный спорт — прекрасная возможность совместить яркие эмоции и физическую нагрузку. Покататься на аквабайке, встать на сап, попробовать свои силы в гребле или освоить парусный спорт — все это можно сделать на московских водоемах.

Еще больше оригинальных идей и полезные локации — в подборке журнала RUSSPASS.

Почувствовать себя на курорте

Если все лето вы провели в офисе, а о солнечных ваннах курортной атмосфере оставалось только мечтать, самое время наверстать упущенное: вам стоит обязательно провести один из дней на пляже. Одна из оборудованных городских пляжных зон находится на Северном речном вокзале: здесь стильные кабаны с белыми шторами-парусами, просторный открытый бассейн с подогревом, а также ресторан и фитобар.

Лучшие пляжные клубы столицы и открытые бассейны, многие из которых доступны и в прохладное время года, можно найти на страницах RUSSPASS Журнала.

Устроить пикник

Летние выходные — отличный повод провести время на природе всей семьей. Устроить пикник с легкими закусками и любимыми напитками можно, например, рядом с большой водой или в одном из столичных парков. Если решите отправиться, например, в Серебряный бор, то отдых можно сделать еще и познавательным: включайте аудиоэкскурсию по этой интересной локации, где москвичи отдыхали еще в начале ХХ века. Повествование наверняка увлечет и взрослых, и детей.

Побывать в усадьбе

Тем, кто хочет провести выходные культурно, советуем отправиться в одну из московских усадеб. До 30 сентября как раз проходит иммерсивный фестиваль «Усадьбы Москвы», в котором участвует 15 локаций. Гостей ждут камерные концерты под открытым небом, встречи с писателями, аудиоспектакли, велосипедные экскурсии и многое другое.

Сходить на свидание

А когда ещё, если не летом? У RUSSPASS Журнала есть много идей, как сделать романтическую прогулку незабываемой. Берите на заметку!