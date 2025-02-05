«Я жив, но волны разрушительные»: Фёдор Конюхов борется со штормом в Южной Атлантике

Российский путешественник отправился в Австралию на вёсельной лодке.

Фёдор Конюхов выжил после сильного шторма в Южном океане – его лодка за сутки перевернулась более двадцати раз. Путешественник смог отправить несколько сообщений через спутниковый терминал и сообщить экспедиционному штабу о своём состоянии.

«Я жив, лодка выдержала. Волны большие. Они разрушительные. Я еще не могу выйти на палубу и посмотреть какие разрушения на лодке», – написал Конюхов.

«За эти сутки где-то 15 раз перевернулся через борт и 8 раз через нос. Даже я сколько видел, но, когда лодка лежит перевернутая несколько секунд до прихода другой волны, это страшно».

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Напоминаем: 5 декабря 2024 года Фёдор Конюхов отправился на вёсельной лодке «Акрос» в одиночное плавание протяженностью 18 тысяч километров. Он стартовал от мыса Горн в Чили и планирует добраться до мыса Люин в Западной Австралии. Маршрут ориентировочно займёт у рекордсмена более 200 дней – первый этап своей кругосветки в Южном океане Конюхов завершил в мае 2019 года, добравшись до мыса Горн из порта Данидин в Новой Зеландии. Российский путешественник стал первым, кто осмелился пройти подобный путь на вёслах.

Сейчас Конюхов находится посреди Южного Атлантического океана (его последние координаты: 45’22 южной широты и 011’47 восточной долготы). В этой части Южной Атлантики с конца января наблюдаются непрекращающиеся штормы разной степени интенсивности: волны достигают в высоту 8 метров, а ветер измеряется 40 узлами. Такая погода сохранится в этом секторе океана ещё ближайшие несколько суток, но Конюхов отметил, что океан начал успокаиваться, и большая часть волн стала медленно спадать, а значит, пик шторма миновал.

В штабе путешественника отметили, что одной из волн повредило ветроуказатель, поэтому сейчас Конюхову приходится ориентироваться вслепую. Запасной ветроуказатель он сможет установить только когда улучшатся погодные условия. По словам представителей штаба, решение о продолжении маршрута Конюхова будет приниматься после оценки повреждений лодки.