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Яхтинг как стиль жизни: где заканчивается берег, начинается приключение

Приоткрываем дверь в захватывающий мир яхтинга, где свобода, приключения и гармония с природой обитают на одной плоскости – плоскости водной глади. Ведь, по словам рассказчика, «яхтинг – это ощущение свободы в планетарном масштабе».

Вы знаете, как подготовить яхту к плаванию? А почему на борту стоит брать пример с мартышек? Какие существуют виды яхт и как начать свое путешествие в этот мир? Давайте разберемся на фоне потрясающих пейзажей морского побережья Испании. 

Герой короткого фильма сделал яхтинг своим стилем жизни – и рассказывает, каково это. 

«Как для автопутешествия вам не нужен ламборджини или феррари, так и для парусной кругосветки не нужна яхта за полмиллиона евро. А искусственно раздутая эксклюзивность яхтинга мешает войти в этот мир людям, которые хотели бы попробовать морское путешествие, но решают, что это не для них», – уверен герой фильма.

Яхта – это судно, где современные технологии и комфорт сочетаются с древним искусством мореплавания. Чтобы пуститься в путешествие на яхте, нужно изучить классические азы навигации, уметь пользоваться бумажными картами, знать, как учитывать магнитное склонение и девиацию компаса. А для управления яхтой - обладать ловкостью, сноровкой и быстротой реакции. 

Режиссер, оператор – Алексей Павлов 
Производство SL Film
Герой фильма Кирилл Ваш

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