Якутская пенсионерка путешествует по миру и собирается работать на плантациях в Эквадоре

Вдохновляющая история о 62-летней путешественнице родом из якутского села.

Якутская путешественница Ия Матвеева недавно стала настоящей звездой социальных сетей: россиянка была замечена в Бразилии в компании известного трэвел-блогера Максима «Хомы». Теперь удивительная пенсионерка поделилась своей историей с изданием SakhaLife. Для многих рассказ о жизненном пути и приключениях Ии может стать настоящим толчком к действию – путешествовать и исследовать новые горизонты можно начинать в любом возрасте!

Ия родом из довольно крупного якутского села Чурапча, по профессии финансист. Долгое время женщина проработала в государственных структурах республики, вырастила двоих сыновей, начала помогать им в воспитании собственных детей. После выхода на пенсию Ия решила: пришло время осуществить свою давнюю мечту и отправиться путешествовать. Женщина стала искать возможности волонтёрства в местах, где она хотела побывать. По словам пенсионерки – это хороший способ сэкономить, ведь принимающая сторона обычно предоставляет жилье и питание в обмен на несколько часов труда.

«Взамен ты помогаешь 4-5 часов, больше узнаешь о быте и укладе жизни местных, о местах интересных, как добираться бюджетно», – пояснила Ия.

Так путешественница поработала пчеловодом в Горном Алтае, подоила коров в Крыму, посадила деревья в Сочи. Ия работала и горничной в лагере серферов на берегу Тихого океана, убирала берег Охотского моря на Сахалине, выращивала растения методом пермакультуры в Татарстане, а в Турции вместе с другими волонтёрами ухаживала за виноградом.

«Какое богатство у пенсионера? Это неограниченное время для путешествий, конечно, если с здоровьем все норм. Мечту свою по возможности стараюсь осуществить, надо просто решиться».

В Латинской Америке Фото: Ия Матвеева для SakhaLife

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Женщина призналась, что покупать авиабилеты ей помогают сыновья, но также во время поездок доход ей приносит сдача квартиры. В основном Ия, конечно, старается путешествовать экономно и всегда имеет при себе палатку и спальник на всякий случай, а также необходимые для соло-путешественника принадлежности, в их числе горелку и посуду.

Находить компанию единомышленников путешественнице помогает интернет, а сохранять себя в форме – йога, растяжка и методы Су Джок терапии.

К своим 62 годам Ия успешно совершила подъём с тяжёлым рюкзаком к подножию горы Белуха в Горном Алтае:

«После тяжёлого перехода, когда силы на исходе, смотришь на окружающую красоту, и куда-то испаряются усталость, злость на себя, что подписалась на этот тур, все забывается», – призналась пенсионерка.

«Вот это состояние волшебства и привлекает меня в путешествиях».

Сейчас россиянка находится в Латинской Америке: здесь Ия путешествует автостопом, на автобусе и пароме, много ходит пешком. Далее она планирует отправиться в Боливию и Перу. Ия не оставляет надежду вернуться в Эквадор и поработать на какао-плантации, а дальше, возможно, отправиться волонтёром в Никарагуа или Гватемалу.

«Кора (обхождение вокруг религиозного объекта по часовой стрелке – прим.редакции) вокруг горы Кайлас в Гималаях была большой мечтой. Сбылась», — вспоминает Ия. — «На Кайлас со стороны Непала зашли. Теперь вот Латинская Америка сбылась. Африка сбылась. И другие мечты сбудутся».