Отпуск, который запомнится навсегда

4 июля Дженнифер Лопес даст единственный концерт в Египте. Он пройдет в Rixos Radamis Beach Arena в Шарм-эль-Шейхе и даст старт мировому туру звезды — Up All Night: Live in 2025. А у вас есть шанс попасть на шоу совершенно бесплатно.

Эта опция наверняка понравится тем, кто этим летом планировал отдохнуть на Красном море. Долгожданный отпуск можно совместить с посещением шоу, ведь при бронировании от 5 ночей в Rixos туроператор Anex подарит входные билет на концерт Джей Ло. Успеть с оформлением нужно до 2 июля.

Выбрать можно любой отель турецкой сети в Шарм-эль-Шейхе. Например, отдать предпочтение ориентированному на семейный отдых курорту Rixos Radamis Sharm El Sheikh: именно здесь и пройдет концерт. В свободное от музыки время можно устроить гастрономическую кругосветку, перемещаясь по ресторанам курорта: 13 из них работают по системе a la carte, еще 3 предлагают разнообразный шведский стол. После обеда самое время понежиться на песчаном пляже или выпить коктейль в баре у бассейна. Для детей — целый город Rixos Kids Town, где можно освоить разные профессии и весело провести время в компании сверстников.

Реклама

Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Для тех, кто хочет погрузиться в настоящую роскошь, — размещение на территории комплекса Club Prive By Rixos Sharm El Sheikh. Для гостей — VIP-трансфер, приватная обстановка, стильный дизайн пространств, шампанское в номер, услуги батлера и частный бассейн.

Еще один вариант для идеальных каникул у моря — Rixos Sharm El Sheikh. Он рассчитан на взрослую аудиторию 18+, поэтому здесь ваш покой не будет потревожен. Вы сможете заняться снорклингом на домашнем рифе, отдохнуть на просторном пляже или поплавать в одном из 7 открытых бассейнов. А еще здесь регулярно играют диджеи и выступают музыканты, поэтому скучать вам точно не придется.

Любителям водных развлечение понравится отель Rixos Premium Seagate с собственным аквапарком. Бронируйте виллу и наслаждайтесь выступлением из VIP-зоны.

Rixos Premium Seagate

Какой из вариантов вы бы ни выбрали, вас ждет незабываемое шоу Дженнифер Лопес, которая исполнит любимые песни и наверняка порадует поклонников новыми композициями, которые совсем скоро станут хитами. И самое удобное, что после концерта вам не придется долго ждать такси, чтобы добраться до отеля, ведь вы будете жить в шаговой доступности от места выступления звезды. Бронируйте свой самый музыкальный отпуск с Anex!