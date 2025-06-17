Отпуск на частной вилле в Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh

Отель Rixos Radamis Sharm El Sheikh может похвастаться огромной территорией, стильными номерами и развитой инфраструктурой. А ещё возможностью остановиться на частной вилле.

Несмотря на то, что курорт Rixos Radamis Sharm El Sheikh ориентирован, главным образом, на семейный отдых, здесь также рады романтикам и ценителям уединения. Для тех, кто предпочитает роскошь и приватность, на территории отеля построен целый комплекс вилл под названием Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh.

Только представьте: вы просыпаетесь в своем доме с видом на морскую гладь и встречаете закаты на собственной террасе. Здесь никто не нарушит ваш покой: можно наслаждаться обществом любимого человека или проводить время с друзьями.

Для бронирования доступно 26 вилл класса люкс площадью от 459 до 825 кв.м. Все они расположены непосредственно на берегу Красного моря и удачно скрыты от посторонних глаз.

В каждой вилле — до мелочей продуманный, стильный интерьер и частный бассейн, который подогревается в зимнее время. Гости также могут отдохнуть на пляже, где на каждую виллу предоставляется отдельный шатёр, или воспользоваться бассейнами на территории отеля Rixos Radamis Sharm El Sheikh.

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Для тех, кто решит провести свой отпуск на одной из вилл, предусмотрен индивидуальный VIP-трансфер из аэропорта и обратно, услуги Fast Track при прилёте и вылете, а также приветственные цветы, сладости и шампанское. С 8 утра до полуночи гостям вилл доступен батлер-сервис.

Путешественники, которые остановились на вилле, могут пользоваться всей инфраструктурой курорта, включая 13 ресторанов a la carte и три основных ресторана, работающих по системе «шведский стол» — Turquoise, Veranda и Sapphire. Попробовать свежие морепродукты можно в Salt, мексиканскую кухню — в Cactus, а блюда барбекю — в The Mangal. Кроме того, еду из любого ресторана можно бесплатно заказать с доставкой прямо на виллу.

Постояльцев вилл также ждут на вечерние шоу в Rixos Radamis Sharm El Sheikh. 4 июля они смогут вживую увидеть и услышать одну из самых ярких артисток современности — певицу Дженнифер Лопес: она начинает в Шарм-эль-Шейхе свое мировое турне. Джей Ло исполнит как хорошо знакомые хиты, так и свои новые песни, которые наверняка понравятся аудитории.

А те, кто оформит проживание в отеле до 2 июля через туроператора Anex, смогут попасть на шоу звезды бесплатно. Акция действует при бронировании от 5 ночей. Детали можно узнать по ссылке.