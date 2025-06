Rixos Radamis Sharm El Sheikh: отдых для всей семьи

Rixos Radamis Sharm El Sheikh — райский курорт с продуманным дизайном и вниманием к деталям. Здесь созданы идеальные условия для семейного отдыха.

Отель, который принимает гостей с 2024 года, расположен в 5 км от аэропорта Шарм-эль-Шейх и в 20 км от центра города. Территория курорта превосходит самые смелые ожидания: на 500 000 кв. м расположились бассейны, спа-центр Anjana Spa с настоящим турецким хамамом и многочисленные рестораны. Гостям доступны все виды водных развлечений и яркие вечерние шоу, включая концерты звезд мирового уровня. Например, 4 июля на курорте выступит сама Дженнифер Лопес. Именно здесь, в Шарм-эль-Шейхе, стартует мировой тур певицы — Up all Night: Live in 2025.

И, конечно, у отеля прекрасный песчаный пляж, идеально подходящий для купания всей семьей. Гостям бесплатно предоставляются зонты, шезлонги и пляжные полотенца. Еще одна интересная опция — катание на гондоле по каналу. Поклонникам видеоигр стоит заглянуть в E-sport cafe, а повеселиться от души можно в аквапарке отеля Rixos Premium Seagate.

Сеть Rixos славится своим вниманием к детям, поэтому о комфорте юных путешественников здесь позаботились отдельно. Ребята могут провести время в детском клубе Rixos Kids Town, где развлечения совмещают с развивающими занятиями. Это целый город с невероятным выбором активностей и собственной лабораторией для научных опытов.

В Kids Town можно попробовать себя в разных профессиях, обучиться актерскому мастерству, сходить на первый в жизни урок вождения или принять участие в художественном мастер-классе. Поплавать дети могут в отдельном открытом бассейне, который подогревают в зимнее время. Плюс игровая площадка и спортивный зал. А еще для юных гостей работает свой ресторан Rixy со специальным меню. Блюда подаются в игровой манере, поэтому обеды и ужины проходят не только вкусно, но еще и весело.

Гастрономическое однообразие не грозит и взрослым. Курорт работает по системе Ultra All-inclusive. На территории 13 ресторанов a la carte, предлагающих разные кухни мира, от мексиканской до японской. А также три основных ресторана, работающих по системе «шведский стол». Так что, можно отправиться в кругосветку, не покидая пределов отеля. Любители морепродуктов точно оценят ассортимент ресторана Salt, где каждый день предлагают свежий улов, а выпить бодрящий моктейль или коктейль можно в одном из баров.

В отеле 1642 просторных номера и люкса, половина из которых оформлены в морской тематике. В остальных — классический интерьер, где преобладают элегантные бежевые тона. Во всех номерах есть кондиционер, взрослые и детские халаты и тапочки, мини-бар, телевизор и телефон, набор для приготовления чая и кофе, сейф и фен. На всей территории отеля работает бесплатный вайфай.

Хорошая новость для любителей музыки: все, кто оформит проживание в отеле до 2 июля через туроператора Anex, смогут увидеть шоу Дженнифер Лопес совершенно бесплатно. Акция действует при бронировании от 5 ночей. Детали по ссылке.