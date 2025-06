Rixos зажигает звезды

В этом году международная гостиничная сеть Rixos Hotels отмечает юбилей — 25 лет. Главной звездой праздника станет сама Дженнифер Лопес, которая выступит 4 июля в отеле Rixos Radamis Sharm El Sheikh. Попасть на концерт суперзвезды более чем реально.

По случаю 25-летнего юбилея Rixos Hotels устраивает серию мероприятий с участием международных суперзвезд. Одним из самых ожидаемых событий станет выступление Дженнифер Лопес в Шарм-эль-Шейхе — именно здесь она откроет свой мировой тур Up All Night: Live in 2025. Это шоу обещает стать настоящей сенсацией и войти в музыкальную историю.

«Мы невероятно гордимся тем, что примем Дженнифер Лопес и дадим старт ее мировому туру именно в нашем флагманском отеле Rixos Radamis Sharm El Sheikh», — отметил Эркан Йылдырым, управляющий директор Rixos Hotels Egypt.

Он добавил, что «это событие не только символизирует 25 лет успеха бренда Rixos, но и демонстрирует растущее значение Египта на мировой карте роскошного гостеприимства и развлечений».

Дженнифер Лопес — мультиплатиновая артистка и икона мировой индустрии развлечений. Она прославилась не только своими зажигательными хитами, но и динамичными шоу с невероятными декорациями и яркими костюмами. Во время тура фанаты с нетерпением ждут как легендарных хитов, так и новых композиций. Даже те, кто бесконечно далек от мира музыки, наверняка слышали песни On The Floor, Get Right и Jenny from the Block. Несмотря на то, что Джен уже 55 лет, и она уже давно не та «девочка с окраины», о которой поет, ее энергии вполне хватит на то, чтобы зарядить целый стадион.

У вас есть шанс присоединиться к празднику и увидеть Джей Ло на сцене. Причем сделать это очень просто, ведь гости отелей Rixos Radamis Sharm El Sheikh, Club Privé by Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Premium Seagate и Rixos Sharm El Sheikh, которые забронируют проживание до 2 июля через туроператора Anex, получат бесплатный доступ на концерт — приятный бонус, продолжающий традицию создания волшебных моментов для гостей Rixos. Акция действует при бронировании от 5 ночей.

Вы можете остановиться непосредственно в роскошном Rixos Radamis Sharm El Sheikh, где пройдет концерт, или присмотреться к более спокойному и уединенному Club Prive By Rixos Sharm El Sheikh. Для любителей не только музыки, но и водных развлечений идеально подойдет Rixos Premium Seagate, а тем, кто хочет почувствовать себя вечно молодым понравится Rixos Sharm El Sheikh с диджеями и вечеринками: этот отель работает только для гостей старше 18 лет.

Какой бы вариант вы ни выбрали, вас в любом случае ждет безупречный сервис, которым славится бренд Rixos, и целая буря эмоций от концерта Джей Ло.