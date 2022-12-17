За что россияне готовы без вопросов доплачивать на отдыхе?

78% туристов готовы тратить больше денег за проживание в отелях на первой пляжной линии.

78% российских туристов готовы доплачивать за близость к пляжу, потому выбирают проживание в более дорогих отелях, расположенных на первой линии. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Чуть меньше (76,5%) россиян готовы платить за развлечения в отпуске, например, посещение спа или прогулки на яхте. А 72% согласны выложить больше денег, чтобы отдохнуть по программе «Все включено».

Около 67,7% отдыхающих не против доплатить за красивый вид из окна номера, а 66,8% респондентов — за наличие балкона. При этом звездность отелей и гостиниц важна для лишь для 63,1% путешественников.

Фото: Unsplash

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Больше половины клиентов сервиса (58,3%) рассказали, что приобретают экскурсионные программы или услуги гида, чтобы лучше изучить страну или город. А 55,6% предпочитают отпуска в высокий сезон, когда стоимость туров и билетов обычно выше среднего.

Только 37,9% россиян готовы доплачивать за повышение категории номера в гостинице. А меньше всего туристов (19,8%) желают тратить деньги на доставку еды в номер или платный мини-бар.

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