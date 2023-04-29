За границу на майские праздники планируют отправиться около 600 тысяч российских туристов

Это примерно на 15-20 процентов больше, чем в прошлом году.

Примерно 550-600 тысяч российских туристов проведут майские праздники на отдыхе за границей, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Мы примерно подсчитали общее количество туристов, планирующих выехать за рубеж в мае. Это порядка 550-600 тыс. туристов в период с 28-29 апреля по 14 мая. Это больше на 15-20%, чем в прошлом году», – Майя Ломидзе.

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Она отметила, что почти половина всех путешественников, которые поедут за рубеж, будут отдыхать в Турции. На втором месте по популярности ОАЭ и Египет, замыкает тройку лидеров Таиланд, куда россияне приобретают путевки на 10-14 дней.

Результаты исследования показывают, что на постсоветском пространстве у россиян на предстоящие праздники наиболее популярными будут Казахстан, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Абхазия.

По словам Ломидзе, несмотря на ощутимый рост цен по турецкому направлению на майские праздники, российские туристы могут найти горящие туры.

«Впервые за последние три года мы видим накануне пика продаж горящие предложения. И они возникают не на самом массовом турецком курорте Анталье, а на Мраморном и Эгейском море. Это те турецкие курорты, которые традиционно были дорогими, и там есть снижение цен. Буквально сегодня-завтра можно что-то купить», – Майя Ломидзе.

Она также добавила, что средние цены на зарубежные туры выросли на 15-30% год к году из-за валютных колебаний и повышенного спроса.