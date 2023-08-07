За какие сувениры из-за рубежа можно получить штраф?

Юрист рассказал, что лучше не привозить домой с отдыха.

Юрист рассказал о сувенирах, которые лучше не привозить из-за рубежа: из-за них человека могут оштрафовать или даже возбудить уголовное дело. Перечнем таких вещей Александр Байбородин поделился с радио Sputnik.

В первую очередь, к опасным покупкам юрист отнес лекарственные средства. Перед тем, как взять с собой заграничный препарат, важно убедиться, что его ввоз в Россию разрешен законодательно. В противном случае человек может нарваться на уголовную статью.

Кроме того, нужно с осторожностью покупать сувениры из крокодиловой кожи, слоновой кости или антиквариат — в большинстве стран их вывоз запрещен или подлежит декларированию. Также в них могут действовать ограничения на вывоз изделий из материалов животного и растительного происхождения: к примеру, за вывоз коралла из Египта могут оштрафовать на 1000 долларов и больше.

«Важно помнить, что во многих странах продаются сувениры на основе марихуаны — это могут быть даже шампуни, масла, духи, кремы. Турист может просто не заметить, но на таможне это будет сложно объяснить», — сказал Байбородин.

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А покупая за границей электронику, дорогую одежду или косметику, стоит учитывать, что на таможне это могут расценить как намерение беспошлинно продать эти вещи в России. Потому такие товары (особенно, если их много) лучше всего декларировать.