За полгода на Мальдивы слетали уже 100 тысяч россиян

Сейчас Россия занимает второе место по турпотоку на «райские острова».

Российские туристы стали вторыми по численности среди тех, кто побывал на Мальдивах в этом году. Первое место заняли китайцы, сообщили в министерстве туризма республики.

Там рассказали, что за полгода на Мальдивах побывали около миллиона иностранцев. Среди них было 107 400 туристов из Китая, 95 500 — из России и 87 900 500 — из Великобритании. Также в топ-5 вошли итальянцы — 76 800 туристов, и немцы — 74 600 туристов. А в «десятку» — путешественники из Индии, США, Франции, Швейцарии и Польши.

В целом, в этом году на курорт приехали на 10% туристов больше, чем в прошлом. Самыми популярными месяцами оказались февраль (214 400 иностранцев) и март (194 200). Сейчас, по статистике, в среднем на Мальдивы прибывают 5 700 туристов в сутки, а средняя продолжительность отдыха составляет 8 дней. Из России такие путевки в среднем стоят от 235 000 рублей.

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