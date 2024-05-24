За полярный круг на «Соболе»: как чемпион Евгений Павлов проехал по льдам и морозам

Девятикратный чемпион России по ралли-рейдам рассказал об автопутешествии на Диксон — край света.

Невероятное путешествие на автомобиле «Соболь Бизнес 4х4» совершили девятикратный чемпион России по ралли-рейдам Евгений Павлов и его дочь Анастасия. Они преодолели более 11,5 тысячи километров до поселка Диксон в Красноярском крае, который многие называют краем света. Евгений рассказал Russian Traveler о своем приключении.

Моя страсть к машинам и путешествиям началась в детстве. Мне всегда нравилось быстро ездить, особенно по бездорожью, а полный привод открывает возможности добраться до самых недоступных мест. В 1996 году я участвовал в первом трофи-рейде в России, а в 1998 году организовывал ралли-рейды в Крылатском в Москве.

Почему Диксон?

Диксон расположен на окраине Северного Ледовитого океана. В этом поселении вечная мерзлота, сильная пурга и опасные ветры. Зима длится девять месяцев, температура может снижаться до экстремально низких показателей. Здесь нет не только обычных асфальтированных дорог, но даже зимников до «большой земли». Поездка сюда в начале весны может показаться сомнительной идеей из-за крайне суровых погодных условий.

И в то же время Диксон всегда меня манил: это крайний северный поселок России — да и всего мира. Он находится в таком месте, где между ним и Северным полюсом больше никто не живет, разве что на островах есть военные базы. Прежде я побывал в Ушуайя (Аргентина), самом южном городе мира, и там мне понравилось, как туристы со всего мира эмоционально реагируют на присутствие в таком знаменательном месте. Поэтому мне захотелось побывать и в самом северном населенном пункте мира — Диксоне, куда даже и дороги нет. Это придает месту особый колорит.

Со мной поехала дочь Настя, ей 21 год. Это не первое ее путешествие — мы уже проехали вместе весь западный БАМ на машине. Но настолько сложное приключение, как поездка в Диксон, у нас было впервые.

Путь в поселок Диксон Фото: Евгений Павлов

Как мы тренировались?

Весь зимний сезон я тренировался в своем парке приключений Павлова в Твери. Благодаря обилию снега я смог лучше подготовиться к экстремальным условиям, что крайне важно для путешествий на север. Площадка предлагает разнообразные виды бездорожья, включая горки, грязь и глубокие сугробы, что позволяет тренироваться в разных условиях.

Мои зимние тренировки включали езду по глубокому снегу различной консистенции, а также преодоление подъемов и спусков по склонам. Это поддерживало мою форму и уверенность в собственных силах, что оказалось крайне полезным в последующем путешествии.

Как и техническая подготовка, была необходима личная психологическая устойчивость. Участие Насти подчеркнуло важность совместимости в поездке. Она проявила спокойствие и стойкость, что значительно облегчило наше путешествие и поддержало гармонию в отношениях во время экспедиции.

Если говорить о подготовке полезного багажа, то на Север мы взяли не так много вещей, но подготовили, например, запасной комплект зимней одежды, который, к счастью, остался неиспользованным. Он мог пригодиться, если бы мы промокли, провалившись под наледь.

Фото: Евгений Павлов

Как я выбирал автомобиль?

Нашей команде путешественников на семи автомобилях требовался транспорт, способный выдержать такие условия. Для себя я без особых раздумий выбрал полноприводный «Соболь», причем в штатном исполнении, что, замечу, весьма нетипично для таких экспедиций. Отдельно замечу, что отказ от колес большого размера был настоящим вызовом, но впоследствии я ни о чем не сожалел.

Этот автомобиль оказался отличным выбором для нашего путешествия, так как в нем можно было обустроить до четырех спальных мест — отличный вариант для семейных поездок: родители и двое детей могут комфортно разместиться внутри. Ранее мы уже ездили на нем вчетвером в поселок Варандей на Северном Ледовитом океане. Тогда автомобиль отлично зарекомендовал себя: мы неделю жили в машине, готовили пищу и спали. Это было очень удобно.

В подготовке к новому путешествию я уделил особое внимание созданию спального места в верхней части грузового отсека, разработав специальный спальный блок с доступом из салона. Эта зона была утеплена и отделена, что гарантировало сохранение тепла. Осталось место и для багажника, в котором сохранялась минусовая температура. Также мы добавили дополнительные аккумуляторы для создания 220-вольтовой системы, что позволяло использовать электроприборы и гарантировало легкий запуск автомобиля в холодных условиях.

Благодаря простору внутри «Соболь Бизнес 4х4» стал настоящей кают-компанией на колесах, где мы принимали гостей во время остановок и готовили еду. Это добавило нашему путешествию особый дух товарищества и сближения.

На борт «Соболя» мы нанесли наклейку «Тверь — Диксон» и ради шутки добавили «Северный полюс», чтобы было понятно направление нашего путешествия. Объективности ради — на Северный полюс на машине не доехать, ведь периодически надо пересекать открытую воду, а так наш «Соболь» вполне справился бы с задачей.

А вообще, автомобиль продемонстрировал великолепные характеристики по проходимости, что было критично, поскольку снег достигал двух метров в глубину. Периодически приходилось самостоятельно трамбовать снег под колесами, чтобы пробиться дальше.

Путь в поселок Диксон Фото: Евгений Павлов

Диксон и приключения

Общий путь от Твери до Диксона и обратно превысил 11,5 тысяч километров. Диксон — это открытое поселение с еженедельными авиарейсами. Одна из достопримечательностей региона — Ванкорское нефтегазовое месторождение. Для доступа к нему построена ведомственная дорога-зимник до города Дудинки. Маршрут строго охраняется и включает 5–6 контрольно-пропускных пунктов, где проводится тщательная проверка транспортных средств. Получение пропуска требует обращения в соответствующие инстанции, так как маршрут проходит вдоль важных технологических объектов. Впрочем, мы заблаговременно написали письма в соответствующие ведомства, и никаких проблем с получением разрешений не возникло.

Были и приключения. Например, я помыл машину на подъезде к Уренгою, в поселке Губкинский. Здесь, на Севере, дороги чистые, без грязи, поэтому машина выглядела аккуратно. Но как только я выехал с мойки, понял, что двери примерзли. Температура в Губкинском была минус 30 градусов. У меня была при себе горелка на случай, если надо что-то отогреть, но она была в салоне, а баллончики с горючим находились в примерзшем багажнике. Три часа посреди ночи я потратил на попытки разморозить двери. Это стало небольшим испытанием терпения и одновременно развлечением в моем путешествии.

Евгений Павлов во врем автопутешествия Фото: Евгений Павлов

Что мы делали на Севере?

Путешествие длилось целый месяц. Несмотря на различные трудности, существенных проблем мы не испытали, а каждое препятствие лишь усиливало остроту ощущений, превращая поездку в настоящее приключение.

В Диксоне наше пребывание было недолгим, но насыщенным. Мы общались с местными жителями и вахтовиками. С последними мы сразу нашли много общего — они также гордились своей способностью преодолевать трудности в суровых северных условиях.

А на Ямале мы общались с ненцами – те ведут свой собственный, абсолютно иной образ жизни. Пока мы готовились вернуться к обычной жизни, они готовились к переходу через Уральский хребет в сопровождении оленей!

Мы сделали множество фотографий и приобрели сувениры. В общем, отличных напоминаний об этом незабываемом путешествии получилось много.

Виды в поселке Диксон Фото: Евгений Павлов

Итоги и новые поездки

Нашу поездку я приурочил к Году семьи в России, объявленному президентом. Именно это стало ключевым стимулом для того, чтобы взять с собой в путешествие с дочь Настю. Изначально представлялось, что дальняя дорога будет слишком сложной для нее, но позже я решил, что идея поездки важнее. На это меня вдохновил российский федеральный семейный проект «Всей семьей».

Настя стала самым молодым путешественником, достигшим Диксона на автомобиле (первая автомобильная экспедиция сюда была организована в 2015 году). Для нас это было нелегко: месяц в дороге, 11 500 км, свыше 4 000 из которых — по зимникам и бездорожью. Мороз и ветер также добавили испытаний, иногда даже не позволяя Насте выйти из машины.

Тем не менее, восторг и гордость из-за преодоления трудностей огромны. Теперь Настя готовит большую фотовыставку, чтобы показать красоту Севера и поделиться своими впечатлениями с другими, показать, что Север — это не только испытание, но и великолепие, доступное для смелых путешественников.

Какие планы на будущее? Я уже запланировал путешествие по новым маршрутам. Собираюсь соединить столицы Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов на «Соболе» с преодолением Уральских гор. Хочу побывать на самой северной точке Евразии — мысе Челюскин. На штатной машине там никто и никогда не был, но я уверен в своих способностях и готовности к вызовам.