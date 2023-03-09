За зиму Таиланд принял больше полумиллиона российских туристов

Россия заняла второе место по количеству прибытий в страну.

По итогам зимнего сезона в Таиланде побывало около 570 тысяч российских туристов, сообщает АТОР. Это ставит Россию на второе место по количеству туристических прибытий в Таиланд. На первом месте оказалась Малайзия, а на третьем – Южная Корея. За Южной Кореей следуют Китай и Индия.

По итогам двух первых месяцев 2023 года Таиланд принял 387 500 туристов из России, что составляет более 90% от показателей всего 2022 года: за весь прошлый год в королевстве отдохнули 435 008 россиян.

Россия заняла первое место по количеству туристов в Таиланде из неазиатских стран. Сообщается, что из Германии, Франции и Великобритании в Таиланд прибыли менее 250 тысяч туристов.

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Наиболее активно россияне посещали Таиланд в январе (около 200 тысяч туристов). Следом идет февраль (184 тысячи) и декабрь (183 тысячи).