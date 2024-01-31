Забег на коньках по Байкалу

Благотворительный забег в поддержку подопечных фонда «Дети наши» пройдет на Байкале с 11 по 17 февраля.

В течение этих семи дней трое участников преодолеют несколько десятков километров по льду и познакомятся с самыми известными достопримечательностями острова Ольхон. Те, кто будут следить за путешествием вместе с ними увидят мифический мыс Хобой, величественные скалы Три Брата и Шаманка, а также буддийскую ступу на острове Огой и многое другое.



Участники будут передвигаться на коньках, пешком и автомобилях повышенной проходимости. Все ночевки запланированы на теплых туристических базах, где участники смогут отдохнуть и расслабиться после долгих переходов.



В первый день приключение начнется с Иркутского ж/д вокзала, а затем участники отправятся к берегам самого большого пресноводного озера в мире. После дороги они разместятся на туристической базе в поселке Хужир, откуда хорошо видно замершее озеро Байкал.

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Фото: Александр Ипполитов

В течение следующих дней участники посетят мыс Хобой и мыс Саган-Хушун, разведают ледяные гроты и сделают фотосессию с торосами – нагромождениями обломков льда. После этого путешественники отправятся на остров Огой, где увидят знаменитый мыс Дракон и буддийскую ступу Просветления.



Финальные дни путешествия будут наполнены красотой и свободой. Участники прокатятся по Байкалу, наслаждаясь гладким льдом и дикими скалистыми берегами. И, конечно же, отметят окончание невероятного приключения в жаркой баньке.



Так что не упустите возможность отправиться в этот потрясающий коньковый поход по зимнему Байкалу, следите за новостями путешествия в Telegram-канале фонда «Дети наши».