Зачем российские туристы едут на Ближний Восток

Теперь направление привлекает любителей спортивных соревнований. Раньше граждане нашей страны предпочитали отправляться в Европу на футбольные матчи национальных первенств, а теперь в топе – заезды Формулы-1 на Ближнем Востоке.

Россияне любят совмещать отпуск с посещением спортивных мероприятий, это стало одним из трендов 2024 года, поделились в Ассоциации Туроператоров.

Пока российские болельщики не могут свободно посещать страны Европы ради футбольных и других матчей, чемпионатов мира по фигурному катанию и теннисных турниров, как это было в допандемийные и предсанкицонные годы, россияне стали чаще выбирать для поездок государства Ближнего Востока. В топе – Бахрейн, Катар и ОАЭ. В эти страны есть прямые перелёты, а визу можно получить по прилёту или она не нужна вовсе.

«Совмещение отдыха с посещением спортивных соревнований рассматривается туристами как отпуск со смыслом. Особо удачливые путешественники комбинируют поездку на Ближний Восток еще и с концертами зарубежных и российских звезд, которые не выступают в России», – рассказали представители компании «Интурист».

В топе самых популярных видов спорта, посмотреть на которые сейчас отправляются за границу, входят заезды Формулы-1, бои по смешанным единоборствам (ММА и UFC), бокс, теннис и футбольные матчи. Реже россияне отправляются на гольф-турниры, однако и этот вид спорта вызывает интерес среди туристов.

Например, представители туроператора FUN& SUN отметили, что в этом году особенной популярностью пользовались этапы Формулы-1: с марта по февраль российские туристы отправлялись в Бахрейн, а в октябре и ноябре планируют посетить Катар и Абу-Даби. Также ОАЭ посещают фанаты ММА. «Билеты на турниры ММА раскупаются мгновенно: и ложи, и VIP-ложи, несмотря на высокие цены», – рассказали представители Let’sFly. Настоящие фанаты бронируют туры заранее, часто сразу после объявления участников – например, в случае боёв ММА — чтобы получить лучшие места на трибуне по выгодной цене.

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Операторы отмечают, что помимо самого мероприятия туристов часто притягивают и прочие достопримечательности: пляжи, музеи и парки развлечений. В этом случае ОАЭ действительно стал для российских туристов настоящей точкой притяжения – в Дубай, Абу-Даби и Шарджу есть прямые перелёты, здесь можно отдохнуть на море и съездить на интересную экскурсию. Хотя отдых по этим направлениям обычно не самый бюджетный, подобрать подходящие для разных кошельков варианты проживания всё же возможно.

Сколько это будет стоить? В «Интуристе» рассказали, что обычно на спортивные мероприятия едут большими компаниям друзей, коллег или партнёров по бизнесу, в среднем от 5 до 30 человек. Тур на этап Формулы-1 в Катаре с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле на три ночи будет стоить россиянам от 204 тысяч рублей. Если едете парой, то билеты выйдут от 700 евро до 2000 евро на двоих. Плюс, стоит учесть расходы на питание и передвижения.

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«Увлеченные спортом путешественники тратят больше обычных туристов, поскольку они едут в высокий период. Как правило из-за популярных спортивных событий тарифы в отелях выше, чем в обычные дни», – поясняют в PAC Group.

Болельщики предпочитают бронировать отели в близости от мест проведения мероприятий – а это, кстати, тоже не самое дешёвое удовольствие.