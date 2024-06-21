Загранпаспорт с ошибкой можно заменить бесплатно

После случаев с ошибочным написанием букв в загранпаспортах, депутаты Государственной думы высказались на эту тему.

Александр Ющенко, зампред Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям, заявил: «Делать нормально документы – это обязанность государства. Если вам выдается паспорт, будь то гражданский, будь то заграничный, государство обязано сделать их безупречно и безукоризненно».

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Напомним, что самые частые ошибки в загранпаспортах из-за которых россиян последнее время не пускали за границу – в написании имен и фамилий с буквой «Ё».



Власти напоминают, что документ с ошибкой можно заменить, второй раз за загранпаспорт платить не нужно.