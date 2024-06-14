Загрузка отелей в Сочи в июне – уже больше 80%

Такие данные озвучили на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего сезона. Совещание прошло под председательством первого заместителя главы Сочи Олега Бурлева.

Как сообщает sochi.ru, с начала года курорт уже принял на отдых более 2,8 миллиона человек. Рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7%.

Реклама

Сегодня единовременно в городе находится свыше 155 тысяч туристов. Средняя загрузка средств размещения – 81%, в горном кластере заполнено более 60% номерного фонда.