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Загрузка отелей в Сочи в июне – уже больше 80%

Фото: Мария Афзаал

Морской порт Сочи

Такие данные озвучили на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего сезона. Совещание прошло под председательством первого заместителя главы Сочи Олега Бурлева.

Как сообщает sochi.ru, с начала года курорт уже принял на отдых более 2,8 миллиона человек. Рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7%. 

Сегодня единовременно в городе находится свыше 155 тысяч туристов. Средняя загрузка средств размещения – 81%, в горном кластере заполнено более 60% номерного фонда.

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