Заморские коллеги Деда Мороза: как в разных странах называют главного волшебника Нового года

Зимние праздники – время волшебства. У каждой страны есть особые традиции дарения подарков и даже свои волшебники – прототипы нашего Деда Мороза. Вместе с Яндекс Путешествиями рассказываем, как в разных уголках мира зовут главного сказочного персонажа Нового года и Рождества.

Папай Ноэль – Бразилия

В Бразилии подарки детям приносит самый «летний» Дед Мороз, а зовут его Папай Ноэль (Papai Noel). Рождество здесь приходится на лето, поэтому тропический Санта надевает легкий шелковый костюм. В праздники его можно встретить даже в качестве водителя общественного городского транспорта!

Считается, что Папай Ноэль (как и многие другие прототипы Санта-Клауса) родом из далекой Гренландии. Каждое Рождество со свитой из оленей этот сказочный персонаж отправляется к детишкам в Южной Америке. Проделав долгий путь, Папай Ноэль приземляется на вертолете – куда деваются олени по пути, неясно – на знаменитом футбольном стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро незадолго до сочельника. Подарки бразильские дети находят не под праздничной елью, а в специальном носке. Малыши вешают его возле окна, чтобы Папай Ноэль смог оставить в нем желанную игрушку.

Если захотите увидеть бразильского Деда Мороза, остановиться можно в Porto Bay Rio de Janeiro (Рио-де-Жанейро). Из отеля открывается вид на горы Сахарная голова и Корковада. Рядом расположен пляж Копакабана. Добраться до футбольного стадиона Маракана, куда приезжает Папай Ноэль, можно городским транспортом за 35 минут.

Прообразом практически всех зимних волшебников-дарителей в христианских странах – от Санта-Клауса до Деда Мороза – стал Святитель Николай (Николай Чудотворец, Николай Угодник), один из самых почитаемых святых и у католиков, и у православных. Он считается покровителем всех детей и особенно сирот. На основании его жития, в котором рассказывается о даре святителем Николаем приданого трём дочерям разорившегося богача, появилась традиция рождественских подарков.

Дади-на-Ноллаиг – Ирландия

Считается, что ирландский коллега Санта Клауса, Дади-на-Ноллаиг (Daidí na Nollag), носит зеленую одежду, а на его посохе — пучок целебных трав. Подарки ирландские малыши получают рождественским утром. В благодарность волшебнику обычно оставляют традиционный пирог и пиво. Помощник Дади, олень Рудольф, получает морковку.

Ирландские дети верят еще и в йоуласвейннов (эльфов), которые следят за их поведением в течение года. Уже в середине декабря малыши выставляют на подоконники сапожки в ожидании подарков. Тем детям, которые не слушались и много капризничали, йоуласвейнны кладут вместо долгожданного сюрприза картошку.

Ради встречи детей с Дедом Морозом в зеленом одеянии можно остановиться в Hotel St. George by Nina (Дублин). Отель находится в самом центре города, в верхней части улицы О'Коннелл-стрит. В 200 метрах расположен торговый район Генри-стрит, где можно окунуться в рождественскую атмосферу.

Винтажная рождественская открытка Фото: Flickr

Сегацу-сан – Япония

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Главный персонаж японского Нового года – Сегацу-сан («Господин Январь»). Старичок в зеленом кимоно поздравляет японские семьи на протяжении всей первой недели наступившего года. И хотя Сегацу-сан заглядывает в дома, подарков он не оставляет – ни детям, ни взрослым. Тем не менее маленькие граждане Страны восходящего солнца не остаются без сюрприза, отчасти благодаря западному влиянию. Еще в XIX веке в Японии появился свой Санта-Клаус – Одзи-сан, который радует малышей желанными игрушками в ночь на 1 января.

Чтобы узнать о традициях японского Нового года больше, стоит отправиться в путешествие по Токио. А остановиться можно в The Ritz-Carlton Tokyo. Из окон отеля открывается волшебный вид на район Синдзюку, Императорский дворец Токио и Фудзияму.

Вьехито Паскуэйро – Чили

В Чили каждое 24 декабря (сочельник) дети ждут Вьехито Паскуэйро (Viejito Pascuero). Согласно легенде, имя Деду Морозу чилийцы выбрали сами. Впервые жители этой латиноамериканской страны увидели фигурку волшебного старичка в красном одеянии в 1905 году — на витрине магазина игрушек Bazar Alemán. Прохожие стали называть его на свой лад — Вьехито Паскуэро (с исп. «пасхальный старичок»). Связан такой выбор с религиозностью населения – в Чили отмечают Рождественскую Пасху и Пасху Воскрешения.

Если решите отправиться на другой конец земного шара, чтобы познакомиться с Вьехито Паскуэйро, можно остановиться в Sheraton Santiago Hotel and Convention Center (Сантьяго). Отель расположен недалеко от центра столицы — в районе Провиденсия. Кстати, в резиденции городской администрации, Дворце Фалабелла, часто проходят праздничные мероприятия. Например, в январе 2023 года там устраивали фестиваль Китайского Нового года.

Фото: Flickr

Пэр Ноэль – Франция

Во Франции Деда Мороза зовут Пэр Ноэль (Père Noёl). Как Дед Мороз и Санта Клаус, Пэр Ноэль носит белую бороду и красное пальто. Однако передвигается он не на санях, а на ослике. В ночь на Рождество Пэр Ноэль пробирается в дома через печную трубу или окно. В оставленные детьми ботинки или носки добрый дедушка раскладывает подарки.

Если однажды вы захотите с ним познакомиться, то можно остановиться в Aparthotel Adagio Paris Bercy Village (Париж). Отель расположен в оживленном 12-м округе Парижа. Здесь можно не только посмотреть на современное здание Оперы Бастилии, но и заглянуть в Музей ярмарочного искусства, который открывает свои двери как раз только в рождественские каникулы.