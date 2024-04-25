Полеты будет выполнять авиакомпания S7 Airlines.
Как рассказал журналистам, Александр Бобров, директор по авиационной коммерции аэропорта Владивосток, Шанхай представляет интерес как для деловых поездок, так и для туризма. Кроме того, благодаря регулярному авиасообщению с Шанхаем, открываются возможности для удобного трансфера в другие страны.
Рейсы в Шанхай будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 3 часа. Стоимость билетов на май в экономклассе туда и обратно начнется примерно с 30 тысяч рублей.
Читайте также
Запущен первый регулярный рейс из Владивостока в Шанхай
Российская авиакомпания проводит распродажу к летнему сезону
Фото из архива: Томск
Кинотур: 7 идей для путешествий по следам отечественного кинематографа
Арендовать дом в путешествии – дешевле всего в Астраханской области. Эксперты провели исследование