Запущен первый регулярный рейс из Владивостока в Шанхай

Полеты будет выполнять авиакомпания S7 Airlines.

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Как рассказал журналистам, Александр Бобров, директор по авиационной коммерции аэропорта Владивосток, Шанхай представляет интерес как для деловых поездок, так и для туризма. Кроме того, благодаря регулярному авиасообщению с Шанхаем, открываются возможности для удобного трансфера в другие страны.

Рейсы в Шанхай будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 3 часа. Стоимость билетов на май в экономклассе туда и обратно начнется примерно с 30 тысяч рублей.