авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Голосуйте в апрельском фототурнире!
Голосуйте в апрельском фототурнире!

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Голосуйте в апрельском фототурнире!
Голосуйте в апрельском фототурнире!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Запущен первый регулярный рейс из Владивостока в Шанхай

Полеты будет выполнять авиакомпания S7 Airlines.

Как рассказал журналистам, Александр Бобров, директор по авиационной коммерции аэропорта Владивосток, Шанхай представляет интерес как для деловых поездок, так и для туризма. Кроме того, благодаря регулярному авиасообщению с Шанхаем, открываются возможности для удобного трансфера в другие страны.

Рейсы в Шанхай будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 3 часа. Стоимость билетов на май в экономклассе туда и обратно начнется примерно с 30 тысяч рублей.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024