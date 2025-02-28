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№ 5 (14)

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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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Запустили рейсы из Котласа в Санкт-Петербург

Запустили рейсы из Котласа в Санкт-Петербург

С 18 марта 2025 года полеты из Котласа в аэропорт Пулково будут выполняться компанией «РусЛайн» по вторникам и четвергам до конца октября.

Самолеты — 50-местные канадские Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 40 минут. Стоимость билетов в одну сторону – от 5 600 рублей (c учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено). 

Котлас— город на севере России, Архангельской области. Административный центр Котласского района. Интересный факт: Огромное количество останков существ, которые намного древнее динозавров, в конце ХIХ века обнаружил под Котласом ученый Владимир Амалицкий.

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