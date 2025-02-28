Запустили рейсы из Котласа в Санкт-Петербург

С 18 марта 2025 года полеты из Котласа в аэропорт Пулково будут выполняться компанией «РусЛайн» по вторникам и четвергам до конца октября.
Самолеты — 50-местные канадские Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 40 минут. Стоимость билетов в одну сторону – от 5 600 рублей (c учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено).
Котлас— город на севере России, Архангельской области. Административный центр Котласского района. Интересный факт: Огромное количество останков существ, которые намного древнее динозавров, в конце ХIХ века обнаружил под Котласом ученый Владимир Амалицкий.