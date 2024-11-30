Застрявшие на круизном лайнере в Антарктике россияне объявили голодовку

Стоимость туров на край света составила от 972 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

Более 170 пассажиров (в том числе россияне) оказались в затруднительной ситуации на круизном лайнере после того, как на судне SH DIANA возникли проблемы с двигателем. В знак протеста они объявили голодовку. Круизный оператор Swan Hellenic был вынужден отменить плавание в Антарктику из-за технической неисправности.

Сейчас судно медленно следует в направлении аргентинского порта Ушуайя со средней скоростью 11 км/ч. Ожидаемое прибытие — суббота, 30 ноября. После этого специалисты должны приступить к ремонту, чтобы подготовить лайнер к следующему рейсу, назначенному на 3 декабря.

Стоимость туров составляет от 972 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Компания Swan Hellenic отказалась полностью компенсировать затраты на поездку, что вызвало недовольство среди российских туристов, решившихся на протестную акцию.

Глава компании SH DIANA Андреа Зито заявил, что предложенная сумма компенсации значительно выше установленных законодательством норм — примерно на 30%. Однако пассажиры считают такое решение недостаточным и намерены добиваться через суд полного возврата денег.

Реклама

Ранее сообщалось, что туркомпания запустит круизы к Северному полюсу на дирижаблях.