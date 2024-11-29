Застрявших у Манской петли туристов выводили «буквально за руку»

Четверо путешественников отправились насладиться природной достопримечательностью реки Мана вблизи города Дивногорск и застряли.

Спасателям удалось эвакуировать четверых путешественников со сложного участка Манской петли в Красноярском крае – этот извилистый речной поворот вокруг скального массива является популярным туристическим объектом.

Как сообщили спасатели изданию «Дела», смешанная компания туристов отправилась в пеший маршрут над рекой Маной, но из-за начавшегося ледостава (т.е. процесса образования неподвижного льда) уровень воды в реке поднялся, и обломки льда преградили им обратный путь.

«Туристам пришлось идти по острым ледяным выступам рядом с крутым склоном, да еще и в условиях плохой видимости», – рассказали в КГКУ «Спасатель».

При этом у группы имелся с собой лишь один фонарик на всех, а один из мужчин вывихнул ногу. Путь назад по ледяным торосам предстоял не близкий – 2,5 километра. Поэтому путешественники решили не рисковать жизнью, а вызвать спасателей. По словам спасательных служб, изо льдов туристов выводили «буквально за руку».

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Вид на Манскую петлю осенью Фото: Марина Фомина / фотохостинг Russian Traveler

Спасатели напомнили, что в подобные пешие походы стоит идти подготовленными: брать с собой как минимум несколько фонариков, аптечку, заряженные телефоны и аккумуляторы, походные палки, а на себе иметь треккинговые ботинки, теплую и удобную одежду.

Природная достопримечательность Манская петля находится в посёлке Манский в округе города Дивногорск, Красноярский край. Вблизи располагается одноименная туристическая база, а на вершине горы смотровая площадка, откуда открывается красочный вид на реку Мана.