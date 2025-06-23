Застрявших в Израиле туристов начнут вывозить по воздуху

С 13 июня небо над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией остается закрытым – туристам приходится выбираться другими способами.

Десятки тысяч туристов со всего мира остаются заблокированы в Израиле после начала военного конфликта страны с Ираном. Израильские авиакомпании объявили о начале вывозных рейсов с 23 июня. Национальный перевозчик El Al организует перелеты по восьми основным направлениям: в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Бангкок, Рим, Париж, Ларнаку и Афины.

В целях безопасности количество пассажиров на рейсах будет ограничено до 50 человек. Выездные рейсы будут осуществляться из аэропорта Бен-Гурион. Министр транспорта Израиля Мири Регев сообщила, что при желании страну смогут покинуть не только туристы и дипломаты, но и израильтяне. Для этого всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте перевозчика и указать пункт назначения. Далее авиакомпания El Al уведомит пассажиров о последующих шагах по электронной почте.

Реклама

Если у пассажиров до этого уже были забронированы рейсы через авиакомпанию, которые были отменены после начала конфликта, то они смогут вылететь без дополнительных издержек. Перевозчик, однако, напоминает, что регистрация на сайте авиакомпании ещё не является подтверждением бронирования рейса.

Россиянам, желающим вылететь из Израиля авиакомпанией El Al, придётся искать стыковочные рейсы через Европу, Америку или Азию. Также остаётся опция вылета с менее крупными перевозчиками. Авиакомпания Israir откроет продажу ограниченного числа билетов через Европу и Тбилиси, а Arkia Airlines также даст возможность улететь в Барселону, Вену и Батуми.

Все рейсы израильских перевозчиков будут подчиняться рекомендациям Министерства транспорта.

Российским туристам ранее порекомендовали покидать страну на яхтах через Кипр или через сухопутную границу с Египтом.

Update: по сообщениям туристов, после открытия продаж билеты были раскуплены за полчаса. Трудности испытывают даже те пассажиры, которые до этого имели билеты на руках, но их рейсы были ранее отменены из-за начала военных действий.

На момент написания статьи на сайте авиакомпании El Al были доступны лишь рейсы на 15 июля. В пресс-службе перевозчика поясняют, что трудности связаны с большим количеством обращений – с момента открытия регистрации они получили более 25 тыс. запросов на выезд. 23 июня из аэропорта Бен-Гурион должны отправиться 24 рейса с 1 тыс. пассажиров на борту.