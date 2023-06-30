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Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

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Затянуло в траволатор: туристка лишилась ноги в аэропорту Таиланда

Фото: Don Mueang International Airport-DMK

Женщина могла споткнуться о собственный чемодан.

В Таиланде женщина осталась без ноги после того, как прокатилась на траволаторе в аэропорту. Конечность женщины по колено затянуло в механизм, пишет Thaiger.

Инцидент произошел в международном аэропорту Бангкока утром 29 июня. Женщина, собиравшаяся лететь в провинцию Накхонситхаммарат, ехала по траволатору со своим чемоданом. В какой-то момент пассажирке стало плохо: она упала в обморок прямо на конвейере. В итоге ногу лежащей женщины затянуло внутрь механизма по самую коленную чашечку.

Очевидцы привели другую версию случившегося: туристка могла упасть, споткнувшись о свой чемодан. Так или иначе, именно он стал причиной того, что нога женщины оказалось в таком положении, что попала в расщелину.

После ЧП в здании аэропорта остановили все траволаторы, их начала проверять группа инженеров. Женщину с оторванной ногой отправили в больницу, администрация аэропорта пообещала оплатить ей лечение и выплатить компенсацию.

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