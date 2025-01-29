Зажги сердце добром: благотворительная акция в отелях по всей стране

С 3 по 16 февраля 2025 года в рамках ежегодной благотворительной акции «AZIMUT ЗАЖИГАЕТ СЕРДЦА» каждый желающий сможет поделиться теплом с подопечными трех благотворительных фондов, используя баллы программы лояльности сети отелей.

Вот уже десятый год подряд сеть отелей AZIMUT Hotels проводит масштабную благотворительную акцию в городах своего присутствия от Калининграда до Южно-Сахалинска.

14 февраля в 19:00 по местному времени на фасадах отелей и санаториев сети по всей стране зажгутся большие светящиеся сердца. Впервые яркий символ акции появился в Санкт-Петербурге 10 лет назад и стал неотъемлемой частью праздника добрых дел AZIMUT Hotels. Т

Фото: AZIMUT Сити Отель Смоленская Москва

В этом году акция пройдет с 3 по 16 февраля и будет посвящена поддержке фондов «Онкологика», «БольшеЧемМожешь» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Каждый желающий может присоединиться к празднику добрых дел, поделившись с выбранным благотворительным фондом накопленными баллами программы лояльности сети отелей. Все баллы, собранные во время акции, будут переданы фондам-партнерам и использованы для размещения их подопечных в отелях и санаториях сети, а также для проведения обучающих сессий, конференций и мероприятий. Фонд «Онкологика» оказывает поддержку взрослым онкопациентам и их близким по всей стране, отряд «ЛизаАлерт» занимается поиском потерявшихся людей, а движение «БольшеЧемМожешь» помогает людям с разными физическими возможностями заниматься спортом.

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Фото: AZIMUT Сити Отель Мурманск

По словам генерального директора AZIMUT Hotels Максима Бродовского, широкая география сети позволяет сделать акцию по-настоящему масштабной и найти отклик в сердцах гостей по всей стране.

«Объединять людей для доброго дела — бесценно! Благодаря отзывчивости людей у благотворительных фондов появляется дополнительная поддержка в их важной деятельности», — отметил Максим Бродовский.

Только за 2024 год в рамках акции удалось собрать более 6 миллионов баллов и передать их на добрые дела.