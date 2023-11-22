Жаркая зима на Мальдивах: что вас ждет?

На время новогодних каникул один из мальдивских курортов представляет специальную праздничную программу, которая обеспечит яркие эмоции и массу впечатлений.

Курорт Le Méridien Maldives Resort & Spa подготовил множество вариантов увлекательного времяпрепровождения для всей семьи на время зимних праздничных каникул (30 декабря 2023 – 10 января 2024). Например, как насчет прикладных уроков по упаковке подарков, созданию вкусных коктейлей, выпеканию пряничных человечков или сладких морских звезд?

А ещё можно скоротать время за играми на свежем воздухе, участием в викторинах, просмотром фильмов под открытым небом и истинно новогодними мероприятиями – украшением елок, охотой за Санта-Клаусом и рисованием праздничных открыток.

Фото: Le Méridien Maldives Resort & Spa

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Гости курорта смогут окунуться в мир необыкновенных приключений, где каждый день проходит с удовольствием; просыпаться от ароматов из райского пляжного ресторана Turquoise и провожать закат за тематическим ужином. Кроме того, у всех будет шанс оценить кулинарные таланты шеф-поваров курорта и попробовать их авторские блюда не только во время новогодней ночи и Рождества, а ежедневно – ведь специальное праздничное меню подготовило каждое из шести заведений курорта.

Лучший способ расслабиться и восстановить силы после вечеринок – посетить полный умиротворения спа-центр Explore Spa, где каждому посетителю будет предоставлена эксклюзивная скидка 25%. Для любителей активного отдыха на курорте есть возможность заняться различными видами водного спорта: например, освоить управление байдаркой, покататься на доске для серфинга или поплавать с маской, разглядывая красоты подводного мира. А чтобы воспоминания об отпуске навсегда остались в памяти, Le Méridien подарит бесплатную 30-минутную фотосессию.

Фото: Le Méridien Maldives Resort & Spa

Во время главной ночи под названием «Блеск темноты» года гостей Le Méridien Maldives Resort & Spa ждут гастрономические изыски на фоне светового шоу, большая развлекательная программа с пляжной вечеринкой и танцами до упаду – и, конечно же, захватывающий фейерверк на фоне мириад звезд.