Желающих отправиться в Сочи предупредили о поддельных сайтах отелей

Мошенники заманивают жертв обещаниями «эксклюзивных скидок».

В Сочи активизировались мошенники: они создают фейковые страницы гостиниц, через которые туристам предлагается сразу оплатить бронь места размещения.

По данным УМВД Сочи, злоумышленники создают копии официальных сайтов отелей с «эксклюзивными скидками» и низкими ценами. После оплаты туристы предсказуемо остаются без жилья. На подобных сайтах можно оказаться после перехода через рассылки в мессенджерах или всплывающую рекламу. Власти предупредили, что проверять стоит даже рекомендации в соцсетях.

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Чтобы не попасться в руки злоумышленников, в полиции порекомендовали обязательно проверять и перепроверять контакты и адреса сайтов отелей через официальные источники: например, через сервисы бронирования жилья.

Ранее в МВД уже предупреждали о появлении большого числа фальшивых сайтов для покупки билетов – обычно они создаются на несколько дней и после сбора «улова» резко исчезают. При любой подозрительной активности рекомендуются сразу обращаться в полицию для незамедлительной блокировки сайтов.

Сейчас спрос на сочинское направление резко возрос – это связано и с приближающимся летним сезоном, и с экологической ситуацией в Анапе, пляжи которой пока остаются непригодными для купания.