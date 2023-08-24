Железнодорожный круиз по Золотому кольцу: сокровища нации

Идея объединить в одном путешествии древние города Северо-Восточной Руси родилась в 1967 году. Золотое кольцо – один из главных туристических маршрутов страны, и с каждым приездом тут можно делать для себя новые открытия.

Отправившись по Золотому кольцу по железной дороге, всего за три осенних или зимних дня успеваем увидеть Ярославль, Иваново и Владимир и прикоснуться к истории с разных сторон: увидеть бесценные храмы и богатейшие музеи, ознакомиться с индустриальным наследием и, конечно, отдать должное щедрым гастрономическим традициям.

В ноябре и декабре туры «По Золотому кольцу» будут проходить по маршруту Москва – Ярославль – Иваново – Владимир – Москва. Первая остановка на пути – столица Золотого кольца, славный город Ярославль, исторический центр которого находится под охраной ЮНЕСКО.

Здесь туристы смогут составить представление о самобытной ярославской школе зодчества, осмотрев богато украшенные храмы XVII века, прогуляться по живописной городской набережной, проложенной по высокому берегу Волги, побывать на Стрелке – мысу у места слияния рек Волги и Которосли, откуда и началась история Ярославля – и увидеть Успенский кафедральный собор, разрушенный в советское время и восстановленный во всем величии к 1000-летию города.

Как у многих древних русских городов, у Ярославля было и есть свое укрепление – но не кремль: городской посад веками находился под защитой могучих стен Спасо-Преображенского монастыря. В конце XVIII века в монастырской библиотеке был найден экземпляр Слова о полку Игореве. Сегодня тут открыт музей этого важнейшего литературного памятника. В ходе экскурсии по нему путешественники смогут узнать о тонкостях создания рукописной и печатной книги и даже принять участие в мастер-классе по печати гравюр.

Ярославль Фото: Артем Мирный / фотохостинг rtraveler.ru

Следом туристы отправятся в город невест и крупнейший центр текстильной промышленности – Иваново. С баснословной историей местного текстильного производства знакомит чудесный Музей ивановского ситца, ну а с самим городом, который после революции стал одним из главных утопических проектов молодой Страны Советов, – обзорная экскурсия.

Тут получится узнать о том, как Иваново получило авангардную городскую планировку, увидеть «дома-метафоры», построенные в стиле конструктивизма, и, пожалуй, главный архитектурный памятник той эпохи – здание вокзала, которое недавно было бережно отреставрировано и стало своеобразным культурным центром.

Ретропоезд Иваново – Шуя Фото: Андрей Белавин / фотохостинг rtraveler.ru

После поезд прибудет во Владимир, памятники которого вместе с наследием Суздаля также внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом древнем городе путешественники смогут подробно осмотреть один из древнейших русских храмов – Успенский собор, возведенный в середине XII века при князе Андрее Боголюбском и славный фресками преподобных иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного.

А затем гостей ждет автобусная экскурсия в настоящий музей под открытым небом – сказочный Суздаль. В этом очарованном городе на берегу речки Каменки туристы посетят Спасо-Евфимиев монастырь, заглянут в его музеи и услышат перезвон колоколов. И, конечно, осмотрят они и ансамбль Суздальского кремля, с которого без малого тысячу лет назад началась история города.

Здесь удастся посетить Архиерейские палаты, собор Рождества Пресвятой Богородицы и другие храмы, включая деревянную Никольскую церковь.

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Вечерний звон над Суздалем Фото: Андрей Белавин

30 декабря 2023 года запланирован особенный железнодорожный круиз «По золотому кольцу». Этот круиз – новогодний! Встречать новый, 2024 год путешественники будут во Владимире.

В него также включен и древний Муром – туда путешественники прибудут первым делом. Город, который прославил былинный богатырь, славен многочисленными монастырями и храмами, источниками со святой водой – в одном из них Илья Муромец черпал свою великую силу, – а также и историей легендарных князей муромских – Петра и Февронии.

Уютный и умиротворенный, город на берегу реки Оки, сохранивший купеческую архитектуру XIX века, располагает к прогулкам. Здесь путешественники посетят самый древний не только из муромских, но и российских монастырей – Спасо-Преображенский, побывают у святого источника Ильи Муромца и, конечно, отведают муромских калачей, которые любили еще русские цари и царицы.

Набережная Мурома Фото: Владимир Штыриков / фотохостинг rtraveler.ru

Кроме того, в ходе круиза удастся заглянуть в Успенский собор Владимира, отправиться на автобусную экскурсию в Суздаль, ознакомиться с традициями текстильного производства в Иванове и, конечно, прогуляться по роскошной набережной Волги и увидеть шедевры храмового зодчества ЮНЕСКО в Ярославле.

Успенский собор, Владимир Фото: Артем Мирный / фотохостинг rtraveler.ru

Как устроена жизнь в поезде?

Поезд – это удобный отель на колесах: ночью туристы путешествуют, а день посвящают экскурсиям.Кстати их можно приобрести при покупке билета – в дополнение к нему, как на официальном сайте ОАО «РЖД», так и в железнодорожных кассах. Кроме того, понравившиеся экскурсии также можно будет оформить и в самом поезде у проводника.

За ночь можно полноценно выспаться и отдохнуть в комфортных условиях: в состав поезда «Золотое кольцо» будут включены вагоны класса люкс, СВ, купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Все вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки гаджетов, и душевыми кабинами.

Горячее питание, прохладительные напитки и десерты можно будет заказать в вагоне-ресторане, а ежедневные завтраки уже включены в стоимость железнодорожных билетов.