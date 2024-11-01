Женщина потерялась в австралийских горах и едва выжила после укуса змеи

Ловису Шеберг нашли живой спустя неделю после начала поисков.

В Австралии спустя неделю после начала поисков нашли живой 48-летнюю Ловису Шеберг, пропавшую в снежных горах Нового Южного Уэльса. Любительница снимать диких лошадей, Шеберг пропала в нацпарке Косцюшко. Последний раз женщину видели 15 октября за рулем арендованного авто. Поиски начались 21 октября, когда арендодатель сообщил, что машина Ловисы стоит на месте шесть дней.

Автомобиль быстро нашли, но самой женщины в нем не было. Около 30 спасателей неделю искали Шеберг в горах, пока не обнаружили ее живой в кустарнике 28 октября. Один из них сравнил эти поиски с поиском иглы в стоге сена. У женщины была повреждена нога, а за четыре дня до обнаружения ее укусила ядовитая медноголовая змея. Несмотря на это, Шеберг выжила без медицинской помощи, хотя такие укусы обычно смертельны.

Пострадавшую госпитализировали. При этом почему она покинула машину и как попала в беду, пока остается неизвестным.

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