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Жесткую посадку двухпалубного Boeing 747 сняли на видео

Фото: скриншот YouTube/AIRLINEVIDEOS

Самолет дважды ударился о взлетную полосу, после чего вновь поднялся в небо.

Жесткую посадку самолета Lufthansa Airlines в США сняли на видео. Кадры, на которых Boeing 747 дважды подскочил на взлетно-посадочной полосе и в итоге прекратил приземление, публикует YouTube-канал Airline Videos.

Двухпалубный лайнер с пассажирами на борту прилетел в аэропорт Лос-Анджелеса из Франкфурта. Когда шасси самолета коснулись земли, из-под колес повалил дым. Boeing резко дернулся вверх, а потом снова ударился о полосу.

В итоге пилоты решили уйти на второй круг и вновь подняли самолет в небо. Автор канала Кевин Рэй назвал эту посадку самой жесткой из всех, что он видел за время ведения трансляций.

По его словам, ситуация завершилась благополучно. Самолет облетел аэропорт и без проблем приземлился на своей полосе. Причина нештатной ситуации осталась неизвестной.

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