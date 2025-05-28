Жители Амстердама подают в суд на город из-за наплыва туристов

Группа активистов обвиняет муниципалитет в превышении лимита на количество гостей города.

Жители Амстердама подают в суд на городской совет за несоблюдение ограничений на количество туристов, сообщает местное издание Parool.

Речь идет о небольшой группе активистов, которые обвиняют власти в превышении собственного установленного лимита: не больше 20 млн посещений с ночевкой в год.

Как уверяют участники кампании «Amsterdam heeft een Keuze» («У Амстердама есть выбор»), установленный «лимит» на туристов превышается из года в год. В 2023 году туристов было 22,1 млн, а в прошлом году цифра выросла до 23 млн посещений. Ожидается, что в следующие годы столицу Нидерландов посетят не менее 25 млн человек за год.

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Активисты надеются, что юридические меры помогут «надавить» на власти, чтобы те ввели более радикальные меры для ограничения потока туристов: например, запретили гостям посещать кофешопы, где разрешено употребление каннабиса.

При этом городской совет ранее уже ввёл довольно серьезные меры против туристов: в Амстердаме повысили городской туристический налог, ввели ограничения на речные круизы, сократили часы работы общественных заведений и даже запретили курение марихуаны в «квартале красных фонарей».

Амстердам лишь один из популярных европейских городов, где ведется жесткая борьба против чрезмерного туризма – самые жесткие меры сейчас вводятся против гостей Барселоны.