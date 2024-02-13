Жители Майорки объявили войну иностранным туристам, чтобы защитить нетронутые пляжи

Они вывешивают поддельные знаки, предупреждающие путешественников о всевозможных опасностях.

Местные жители начали устанавливать фальшивые вывески на всех пляжах Майорки, стремясь защитить девственные пески от туристов.

Сообщество сформировало собственную группу активистов, известную как «катерва». Она выступает против туристов, которые, по их мнению, наносят ущерб окружающей среде. Активисты стали выписывать знаки на английском языке, предупреждающие о смертоносных медузах, падающих камнях и о том, что купание в этих местах запрещено.

Однако под знаками есть еще одна заметка, переведенная на каталонский язык, где подробно описывается, что проблема не в потенциальных рисках, а в притоке массового туризма.

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Ежегодно на Майорку приезжают миллионы туристов. По данным агентства Statista, в 2022 году Балеарские острова посетили более двух миллионов путешественников из Великобритании и 3,9 миллиона из Германии. Еще 1,8 миллиона посетителей острова в том же году прибыли из самой Испании.

По прогнозам на 2023 год, количество туристов могло быть даже выше, чем 16 миллионов, наблюдавшихся в 2022 году. Власти острова ввели ряд мер для решения проблем, связанных с туризмом, в том числе некоторые меры, направленные на хулиганское поведение, но активисты «катервы» почувствовали, что нужно брать дело в свои руки.

Власти острова ввели ограничения на употребление алкоголя и запрет на курение на пляжах, но пока эти меры не приносят должного результата.