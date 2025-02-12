Жители России предпочитают семейные путешествия: исследование

Исследование, проведенное среди 10 000 взрослых граждан России сервисом «Авито Путешествия», раскрыло интересные тенденции в сфере семейного туризма.

Примечательно, что более половины респондентов – 61% — выбирают семейные поездки как основной формат отдыха. Из них 37% путешествуют с близкими ежегодно или даже чаще, а 24% организуют такие выезды раз в несколько лет.

Особенно показательна статистика по путешествиям с детьми: 60% семейных туристов берут с собой в поездки своих детей. При этом наблюдается четкая региональная дифференциация – жители СКФО лидируют по этому показателю (65%), тогда как в ЦФО и СЗФО только 57% путешественников отдыхают с детьми.

Интересно, что не все россияне предпочитают семейный формат – каждый одиннадцатый (9%) выбирает самостоятельные путешествия, а 5% респондентов предпочитают компанию друзей для своих поездок.

Реклама

Исследование показало, что жители России предпочитают семейные путешествия. Чаще всего компаньоном в поездках становится вторая половина — такой выбор делают более половины опрошенных (53%). Особенно это характерно для Северо-Западного региона, где этот показатель достигает 58%. Четверть россиян берут с собой родителей, а 18% путешествуют с сиблингами. Реже всего в поездки приглашают родственников партнера (5%), старшее поколение в лице бабушек и дедушек (4%), а также дальнюю родню (3%).

Частота семейного туризма варьируется по регионам. Лидером выступает Приволжский федеральный округ, где каждый десятый житель отправляется в путь с семьей более 10 раз за год. В целом по стране средний показатель составляет 4 поездки ежегодно, включая краткосрочные уикенды. Наименьшую активность демонстрируют сибиряки, совершая в среднем только 3 семейных путешествия в год.



Согласно исследованию, лишь небольшая часть населения России – 7% прибегает к услугам турагентств при организации семейного отдыха. Самостоятельное планирование путешествий предпочитают 25% опрошенных, при этом женщины проявляют больше инициативы в этом вопросе (27%), чем мужчины (22%). Наиболее популярным подходом оказалось совместное планирование поездок — такой вариант выбирают более половины респондентов (54%).