Жизнь русских на Шри-Ланка: гид глазами россиянки

«Я открыла для себя Шри-Ланку в 2020 году, накануне пандемии. Тогда она была еще не самым очевидным местом для путешествия по Азии. Но спустя четыре года райский остров стал популярнее и только среди россиян в 2023 году сюда прибыло почти 200 тысяч человек, что абсолютный рекорд». Татьяна Рождественских переехала на Шри-Ланку и рассказывает о том, как там живется русским: куда сходить, что попробовать, если вы окажетесь на этом острове.

Для меня Шри – идеальное место для длительной зимовки. Здесь и цены приятные (я арендую комнату на вилле за 330$ в месяц, а байк за 100$/мес.), и климат посвежее (в отличие от Таиланда). Обычно я здесь живу не меньше 3 месяцев.



Тут хорошо работать удаленно, заниматься йогой и медитативными практиками, и, конечно, серфить и покорять горы, если пляжная жара доконала. А еще Шри-Ланка пока что не так густо заселена номадами, как Бали. Думаю, поэтому многие «кочевники» выбирают Цейлон как альтернативу.

Большой пик Адама, 2022 год

Короткая историческая справка: остров впервые обнаружили португальцы в XVI веке, век спустя контроль установили голландцы, и в XVIII–XX веках Цейлоном управляли англичане, пока в 1948 году Шри-Ланка не получила независимость.



Колониальная история неизбежно отпечаталась на этой стране – левостороннее движение, голландская и португальская архитектура. И первыми туристами здесь были европейцы, американцы и австралийцы. Именно они открывали здесь серф-споты, рестораны, бутики и отели. Поэтому пребывая на острове, чувствуешь микс ланкийской традиции и европейской эстетики.

Британский маяк в Галле

Прибывающие сюда русские номады в основном живут как европейцы. Ходят пить кофе в красивые surf-кафе, серфят, работают на виллах или в коворкингах и пляшут до утра на вечеринках.

Кофешоп Salty Swamis

Вообще, первое, что ощущаешь, когда приезжаешь на остров, это то, как с тебя слазят, как старая кожа, все социальные роли, которые ты играл в больших городах. При знакомстве здесь не спрашивают, кем ты работаешь, а сначала обсуждают события из жизни на острове. Все это дает невероятное ощущение свободы и дружелюбия. Именно поэтому Шри-Ланку я воспринимаю как место, где могу восстановить силы и почувствовать себя собой.

Чем же живут русские номады на острове?

Где живут

Хиккадува

Обрусевшими местами можно считать Хиккадуву и Унаватуну: тут некоторые местные уже выучили русский, есть вывески на русском и в эти места турагентства успешно продают пакетные туры на 2 недели. Так повелось, что настоящий русский номад избегает таких мест, так как «пакетники» и «кочевники» ощущаются как разные касты. Последние глубже проникают в местную культуру, выстраивают социальные связи с местными, буквально «срастаются» с окружающим миром.

Вейп-шоп в Унаватуне

Поэтому номады стремятся в более европеизированные места, желательно с «тусовкой» (имеются в виду любые события: от вечеринок до саундхиллингов): Ахангама, Велигама, Мидигама, Мирисса, Хирикетия – то есть более южные точки. Цены здесь соответственно чуть дороже, чем в популярных Хиккадуве и Унаватуне.

Ахангама, 2023 год

Чем занимаются

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Типичный распорядок дня русского номада примерно такой: ранний подъем, йога, завтрак, серфинг, работа до обеда, затем дневной сон, снова работа, а потом ужин и, возможно, какая-нибудь вечеринка или свидание.

Серф-спот Маршмэллоу

В основном народ работает удаленно (IT, ассистенты, проджект-менеджеры, архитектор, кто во что горазд), но есть смельчаки, которые решились остаться здесь жить и открыли бизнесы. В основном они открывают кафе/рестораны, отели, бутики с одеждой или развивают телеграм-каналы.

Если захочется познакомиться с самыми известными русскими ребятами, то вот явки-пароли:

Сергей Фокин, шеф-повар из Санкт-Петербурга и основатель суши-бара KAIYO в Велигаме, кофейни UFO в Ахангаме, серф-отеля Surf’s Up в Велигаме и ресторана Nikki в Коломбо. К нему даже бывший президент Шри-Ланки приезжал (!).



Мила, владелица бутика одежды и кафе Lolami.



Владимир Оуэн, живет на Шри-Ланке уже 11 лет и является админом многих телеграм-чатов про остров (я состою в 12-ти из них), а также владелец Хикка.ру.

Некоторые устраиваются здесь администраторами серф-школ, официантами и серф-инструкторами.

Знаю одного парня, который ушел из айтишников в инструкторы по сноубордингу, приехал транзитом на Шри-Ланку и собирался в Индию, да забыл визу оформить туда. Так и застрял тут. В итоге за месяц научился серфингу и устроился к местным на спот инструктором. Говорит, сноубординг и серфинг почти неотличимы друг от друга, поэтому так быстро разобрался.

Известные русские Шри-Ланки. Владимир Оуэн, живет на Шри-Ланке уже 11 лет, является админом многих телеграм-чатов про остров.

Любимые места русских номадов

Как говорится, лучше всего там, где нас нет. Поэтому в чисто русские места русские кочевники не стремятся.

Например, мы с подругой любим купаться в Paradise Cove в Мидигаме – волн тут нет и местечко выглядит реально райски. Еще одно симпатичное место для купания — ресторан Peti Peti в Мириссе. Еду там не особо хвалят, но выпить кофе, покачаться на небольших волнах и увидеть черный песок — милое дело.

Paradise Cove, Мидигама

Если хочется поплавать в бассейне с видом на океан, то рекомендую несколько мест на выбор: Timeless Villa (кстати, у отеля владелец русский) и Dreamsea в Ахангаме, а также Kurumba в Велигаме. Последнее – нечто вроде фудмаркета на открытом воздухе. Я люблю здесь взять мороженое с каким-нибудь экзотичным вкусом и кофе, но здесь можно найти и более плотную пищу.

Timeless Villa, Ахангама

Ходить на йогу и саундхиллинг рекомендую в Senses в Мидигаме. Место находится в горах среди рисовых полей. Я здесь была на волшебном вечернем саундхиллинге с диджериду, гонгами и барабанами и уезжала под хор сверчков и невероятное звездное небо.

Отличное место для обеда и наблюдения за волнами в Soul& Surf в Ахангаме.

Наблюдать закат с крыши можно на руфтопе отеля Morena в Велигаме и Riff в Хиккадуве. Зрелище и правда захватывающее.

Если хочется поужинать свежими морепродуктами или рыбой, то рекомендую Fish Point в Велигаме. Тут можно самому набрать всего, что душа пожелает. При вас это приготовят и еще пива на закуску дадут. Ужинать будете прямо на пляже под звездным небом, свечами на столе и босиком на песке.

Мой любимый серф-спот с недавних пор – Marshmallow в Ахангаме. Место для среднего уровня подготовки и чертовски красивое. Экстремальный вход, чистая бирюзовая водичка, неубитые доски в аренду и иногда проплывающие мимо огромные морские черепахи — что еще нужно для счастья!

Для новичков лучше всего подходят споты в Велигаме и Девате – тут не нужно плыть до лайнапа и есть волны для разных уровней подготовки.

Бэнд в Doctor’s House, Мадиха

Я небольшой фанат диких ночных рейвов, поэтому предпочитаю дневные тусовки в Terra Garden (Ахангама) по субботам – здесь как раз собирается симпатичная европейская тусовка — или live-музыку в Doctor’s House (Мадиха) и Locale (Велигама).

Кстати, в Doctor’s House каждые 2 недели проходит маркет с одеждой, косметикой, украшениями и прочими handmade сокровищами.

Если хочется вытанцевать всех демонов из себя, то рекомендую Trax в Ахангаме.

Захватываем танцпол в Trax, Ахангама

Я люблю ужинать в новом ресторане La Belle в Ахангаме – у них вкусные пенне и симпатичный уединенный вид на океан. После еды удобно спуститься и пройтись по пляжу.

А если хочется японской кухни, то лучшее место — Fujisan в Велигаме. Обязательно попробуйте сашими с тунцом — он у них супер-нежный и тает во рту.

Работать я предпочитаю на вилле или на закате с кофе в местном кафе Carrie (Ахангама), но многие уезжают в коворкинги. Вот несколько достойных: Pasijou в Мидигаме и Colive в Ахангаме.

Кстати, если вы соскучились по драникам, вареникам и пельменям, то ищите их как раз в Pasijou. За русской кухней можно съездить в Унаватуну в ресторан «КАК ДОМА». А сырники можно раздобыть в Jungle Soul Cafe в Мириссе.

О Шри-Ланке и жизни здесь можно говорить бесконечно. И даже одной длительной зимовки здесь не хватит, чтобы увидеть все. В каждый мой приезд остров открывается с новой стороны. Здесь много эко-инициатив, истории и природного наследия ЮНЕСКО. Номады-соотечественники здесь становятся важной частью экономической системы. Открывая бизнесы, мы привносим новый уровень сервиса и оформления отелей и ресторанов. Переплетаясь с островной традицией, мы вместе создаем комфортное место, при этом бережно сотрудничая с природой.

Надеюсь, что через несколько лет Шри-Ланка сохранит свою природную красоту и «трушность» и будет все так же рада принимать нас.