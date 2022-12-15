Зима в Кузбассе: ешь, катай, люби

В Кузбассе зима длится намного дольше, чем три месяца - снег основательно ложится уже в ноябре. А это значит, что у жителей и гостей региона есть достаточно времени, чтобы успеть попробовать все снежные развлечения - благо, их здесь предостаточно.

Итак, мы в Кемеровской области. Это удивительное место создано для тех, кто хочет получить от отдыха всё. Адреналиновые спуски с горных вершин и и погружение в прозрачные воды на дайв-курорте, полеты на воздушном шаре и экскурсии на вертолете, бодрые прогулки с хаски и катание на снегоходах – перечислять варианты отдыха можно долго. Поэтому обо всем по порядку.

Катай

Кузбасс в лидерах по качеству горнолыжной инфраструктуры и общей протяженности трасс в России. Чистейший воздух, уникальная природа, бесподобные живописные горы, знаменитый «холодный» легкий и пушистый снег, низкая лавинная опасность, великолепные возможности для фрирайда и снегоходного туризма – все это привлекает туристов со всех уголков России и других стран. Здесь самый продолжительный в стране сезон с натуральным снегом — в Кузбассе катают с начала ноября по май.



Самые популярные горнолыжные комплексы региона — тусовочный «Шерегеш», респектабельная «Горная Саланга», семейный «Танай» и спортивный «Югус».

На самом снежном курорте страны — в Шерегеше — за адреналином можно отправиться в ски-тур — пеший высотный поход на горных лыжах, сплитбордах и снегоступах с последующим спуском. Или обкатать снегоходы — в школе горных снегоходов или на экскурсиях до местных достопримечательностей — скал-останцев Верблюдов.

Тем, кто предпочитает «дикие трассы», стоит поехать на Поднебесные Зубья в Кузнецком Алатау, Черный Салан в Междуреченске и Северный Мустаг Горной Шории. Здесь «пухляка» хоть отбавляй. На вершину забрасывают на вертолетах, снегоходах или ратраках.

Отдыхай

Если же горные лыжи и сноуборд – пока не ваша история, на всех горнолыжных комплексах региона есть альтернативные развлечения. Кружитесь на коньках, арендуйте сноутюбингы и снегокаты, гуляйте и парьтесь в бане. Отдыхайте душой и телом от суеты и рабочих дел. Кстати, сибирская тайга поспособствует тому, чтобы ваша перезагрузка состоялась – плотное кольцо деревьев и высокие макушки гор сделают вас недоступными для входящих звонков. Так что будьте готовы к мобильному детоксу.

Реклама

Улыбайся

В Горной Шории можно заняться догтрекингом в компании с пушистыми хаски. Взмыть в небо на воздушном шаре и попробовать найти йети в Азасской пещере – согласно легендам, снежный человек прячется именно там.

Открывай

Горная Шория – это точно то место, где можно получить самые контрастные впечатления. Здесь же можно отправиться на самую необычную экскурсию — вертолет Ми-8 доставит вас в таежный поселок Усть-Анзас, история которого насчитывает больше трех веков. Узнаете историю местной авиации и увидите Шорию с высоты птичьего полета. Побываете в экомузее «Тазгол», созданном на месте древнего шорского поселения. Насладитесь полным погружением в тайгу и знакомством с шорской культурой.

Погружайся

Если же вас манят глубины и подводные миры – добро пожаловать на дайв-курорт «Темир». Самый популярный формат путешествия сюда — тур выходного дня. Погружения здесь возможны круглый год, но подледные – только для сертифицированных дайверов.

Рекламодатель: ГАУ «Агентство по туризму Кузбасса». 2Vtzqx6Zrc1