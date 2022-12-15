Курс на зиму: что делать в Воронеже

Обычно Воронеж посещают в теплое время года – совершая короткий “пит-стоп” по дороге на морские курорты. Однако этот город прекрасен в любой сезон, да и приезжать сюда стоит хотя бы на пару-тройку дней – чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые предлагает хлебосольная столица Черноземья.

Прогуляться по улицам и паркам

На площади Ленина

Мягкая воронежская зима идеальна для долгих вдумчивых прогулок, а легкий пушистый снег, праздничные гирлянды и иллюминация на центральных улицах придают атмосфере еще большую сказочность. Путешественников здесь ждут около 40 парков, скверов и площадей. Например, красивый вид на город и водохранилище открывается с площади Победы, на которой установлена стела и скульптурная композиция защитников Воронежа. Хороша Советская площадь, где расположены концертный зал и Покровский кафедральный собор. На площади Ленина царит особенная атмосфера – в этом году там будет установлена большая горка, оформленая в стилистике петровской эпохи! А в недавно открывшемся после реконструкции парке «Орленок» приятно прогуляться по красиво подсвеченным аллеям.

Сделать красивые снимки получится и на Адмиралтейской площади, где осветительные столбы походят на мачты корабля. Ростра с якорем Петровского времени напоминает о том, что именно на Воронежской верфи зарождался российский флот. Если же вы только приехали в город, непременно загляните и в Петровский сквер – это популярное место встреч для горожан. Здесь чудом сохранились двухсотлетние дубы, полувековые липы, клены и редкое дерево катальпа. Центр сквера — памятник Петру Первому: молодой император облачен в мундир Преображенского полка и опирается на якорь.

В качестве же «шпаргалки» при составлении маршрута прогулок по городу стоит воспользоваться подсказками на сайте.

Согреться в музее

Музей «Петровские корабли»

В арке напротив Петровского сквера скрывается настоящая архитектурная жемчужина – похожий на барочный дворец Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского. Здесь можно увидеть уникальное собрание артефактов из Древнего Египта (есть даже подлинный саркофаг), шедевры русской и западноевропейской живописи. В музее получится не только ознакомиться с коллекциями, но и самому создать свое произведение во время регулярных мастер-классов.

Пролистать военные страницы истории Воронежа можно в музее «Арсенал», ну, а углубиться в Петровскую эпоху – на борту корабля-музея «Гото Предестинация» и в музее «Петровские корабли». Кстати, вы знали, что Воронеж — родина многих знаменитых поэтов и писателей? Платонов, Никитин, Кольцов, Маршак, Бунин — памятники им установлены на центральных улицах города, а Бунину даже посвящен отдельный «именной» музей.

Окунуться в культуру

Театр драмы им. А. Кольцова

Будучи в Воронеже не стоит отказывать себе и в походе в театр. Например, в открывшийся первым в городе Театр драмы им. А. Кольцова, который уже более двух веков радует гостей классическими и современными постановками. Интересно, что раньше Кольцовский драматический театр именовался Зимним: бело-серебристые оттенки, «подмороженные» стекла, «ледяные» маски, «тронутые инеем» картины, светильники в форме сугробов, благородные материалы – подобное сюжетное решение интерьера и экстерьера помогает зрителям забыть обо всех тревогах и волнениях и в полной мере насладиться высоким искусством.

Воронежский Камерный театр – один из самых известных провинциальных театров России. Его труппа много ездит по России и Европе, участвует в различных фестивалях, имеет грант Президента РФ и престижные награды – в том числе, театр был неоднократно отмечен премией «Золотая Маска».

Воронежский государственный театр оперы и балета – единственный оперный театр в Центральном Черноземье и форпост классического искусства на юге России.

Совет: с 5 по 8 января в Театре Драмы не пропустите праздничную комедию «Ночь перед Рождеством», а погрузиться в сказочную атмосферу балета «Щелкунчик» можно начиная с 28 декабря в Театре оперы и балета.

Провести время с детьми

Парк альпак в «Белом колодце»

Волшебство зимы особенно ярко запоминается в юном возрасте. Забавные снеговики и снежные крепости, первые уроки катания на коньках, теплые рукавички на резинке – все это «родом» из детства. Чтобы сделать зимние месяцы еще сказочнее стоит отправиться в парк детского и семейного отдыха «НЕЛЖА.РУ». Гостей там ждут каток и всесезонная горка, Сказочный лес с избушкой Бабы Яги, Шатер сказок, Лесная резиденция Деда Мороза, Земская школа, атмосферное кафе «Тулиновъ Дача», конные экипажи и множество детских программ.

Еще одно место, которое гарантированно приведет ваших детей в восторг – Парк альпак в «Белом колодце». Тут можно лично познакомиться с милейшими «южноамериканскими верблюдами», зайти к ним в вольер и покормить животных (еда предоставляется), пообщаться с уважаемым господином Шерифом — красивым и умным шотландским быком породы хайленд, познакомиться с кроликами породы французский лоп и декоративными козочками, пройтись по «Тропе силы» и покататься на тюбингах.

А для спокойного семейного отдыха отправляйтесь в загородный комплекс Farm & Village. Это фермерское хозяйство со стадом селекционных коз, ремесленной сыроварней, уютным отелем и гастрономическим рестораном «Сеновал». Зимой здесь можно провести время в уютных домиках с чашечкой горячего чая, покататься на коньках, посетить баню и спа.

Устроить себе зимние развлечения

Спортивно-развлекательный комплекс «Эволюция Костенки»

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Какая же зима без катания на коньках и залихватского спуска со снежной горки на санках! В спортивно-развлекательный комплекс «Эволюция Костенки» приезжают ради катания на лыжах, коньках и тюбингах, туров на снегоходах и квадроциклах, посещения русской баньки, а также различных праздников и фестивалей.

Не пропустите и один из лучших горнолыжных комплексов Воронежа – «Донгор»: на склоне проложены 4 оборудованные подъемниками трассы длиной от 270 до 350 м с перепадом высоты 40 м. Оба комплекса идеальны для новичков, могут похвастать снежными пушками для всесезонного катания и обеспечивают прокат оборудования.

Лайфхак: окунуться в зимнюю сказку можно прямо в центре города, посетив Воронежский центральный парк (парк «Динамо»): тут два катка, горки, прокат плюшек и санок и несколько уютных ресторанов.

Хорошенько подкрепиться

Центральный рынок

Воронежская область – аграрный регион, и большинство ресторанов города специализируются именно на блюдах из местных продуктов. Например, обязательно попробуйте стейк из мраморной говядины или салат с местной бурратой.

За гастрономическими сувенирами загляните на Центральный рынок. На его первом этаже представлена фермерская продукция со всего Черноземья: сыры, колбасы, знаменитые мясные деликатесы. А на втором этаже работает 15 собственных производств. Пусть все увезти с собой не получится, но непременно купите «фирменный» для Воронежа зефир «Чернозем», а также местные сыры и колбасы.

Чтобы попробовать оригинальные блюда из воронежских фермерских продуктов и насладиться видом на зимний Воронеж – отправляйтесь в видовой ресторан 1586.

Отправиться за город

Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони

Отличным направлением для побега из мегаполиса может стать Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони, который восхищает туристов своей архитектурой, парком и интереснейшей экспозицией, посвященной царской семье.

Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» зачаровывает своими величественными скалами-”дивами» и пещерными комплексами, в которых круглый год держится одна и та же температура. В Воронежском государственном природном биосферном заповеднике имени В. М. Пескова, в уникальном Бобронариуме можно в любой сезон наблюдать за жизнью бобровой семьи и гулять по экотропам, уводящим от городской суеты. Если же погода нарушила ваши планы на зимние развлечения, в непосредственной близости от города расположены Воронежский Океанариум и крытый парк Аттракционов прекрасно подходящие для отдыха всей семьей.

Парк Аттракционов

Лайфхак: особый шик – отправиться в Дворцовый комплекс Ольденбургских на ретросоставе «Графский поезд», где уже в вагоне получится прикоснуться к истории этой удивительной семьи.

Больше интересных идей для путешествий по Воронежской области – visitvrn.ru. Воронежской области есть чем вас удивить и согреть даже зимой!

Как добраться

Воронеж расположен в 520 км. от Москвы, и со столицей его связывает удобное транспортное сообщение.

• 6,5 часов на сидячем поезде, который отправляется дважды в день с Казанского вокзала

• 8 часов на автобусе (более 6 рейсов в день )

• 6 часов по удобной и комфортной трассе М4 на автомобиле

Как перемещаться по городу

В Воронеже действует разветвленная система общественного транспорта и маршрутных такси – расплачиваться можно пластиковой картой. Для поездок в ближайшие пригороды и перемещений по городу имеет смысл воспользоваться сервисами такси или каршеринга.

Где остановиться

В Воронеже представлены все крупные отельные сети, также есть уютные бутик-отели и бюджетные гостиницы.

Материал предоставлен отделом по развитию туризма АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области»