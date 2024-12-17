Зима в ярких красках в самом сердце Бухары

В то время как большую часть России окутало снегом и холодом, любители более щадящих температур устремились на отдых в жаркие страны и ближнее зарубежье.

Бухара, один из древнейших городов Центральной Азии, где температура зимой традиционно не опускается ниже -5°C, стала той самой точкой притяжения для путешественников, предпочитающих «мягкий климат» Узбекистана.

Здесь, недалеко от знаменитых архитектурных красот Пои-Калян, Медресе Чор Минор, музея Цитадель Арк и других, недавно открылся новый отель Mercure Bukhara Old Town.

Расположившись на улице Самаркандской в самом сердце Бухары, отель привлекает внимание аутентичным дизайном, разработанным известным в Узбекистане архитектором – Зоиршо Клычевым. В интерьере отеля отражены история и культурное наследие этого региона, а его архитектура идеально вписывается в ансамбль Старого города. Здание имеет характерную для архитектуры Бухары периметральную структуру с раскрытием во внутренний двор и высоким айваном. В отделке использованы традиционные для бухарской архитектуры материалы: бухарский кирпич («гишти оби»), саманная штукатурка, известняк и ручная керамика.

Фото: Mercure Bukhara Old Town

Посещение отеля Mercure Bukhara Old Town само по себе превратится в миниатюрное путешествие: лобби отеля организовано по образу крытых торговых улиц Бухары, а во внутреннем дворике гости найдут айван и небольшой фонтан. Дизайн украшают великолепные мозаики, красочные символы и абстрактные геометрические узоры, традиционные для Узбекистана.

Самаркандские ворота; величественный ансамбль Ляби-хауз, образованный тремя крупными монументальными зданиями; архитектурный комплекс Пои-Калян, состоящий из главной пятничной мечети Бухары Калян и медресе Мири Араб – все они находятся всего в нескольких минутах ходьбы от отеля. Любители восточных базаров и атмосферного шопинга по достоинству оценят близкое расположение трех крупнейших торговых куполов Бухары: Токи Саррофон, Токи Тельпак-Фурушон и Токи Заргарон.

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Фото: Mercure Bukhara Old Town

Отель предлагает для размещения 57 стильных и уютных номеров различных категорий с видом на старый город или уютный тихий дворик. Интерьер выполнен в современном европейском стиле в сочетании с уникальным восточным колоритом – светлые нейтральные оттенки дополняют яркие акценты в виде национальных узбекских узоров. На верхнем этаже расположен главный ресторан отеля Saffron, где в течение дня можно попробовать блюда национальной узбекской кухни — плов, шурпу, басму, чучвару, самсу и многое другое.

После насыщенного дня в городе гости могут погрузиться в атмосферу гармонии и полной релаксации в спа-центре, где представлены хаммам, сауна, бассейн, а также различные массажи и уходовые программы с использованием ароматических масел. Для тех, кто хочет поддерживать спортивный режим во время путешествий, в отеле есть тренажерный зал с современным оборудованием для всех форматов.

В 2024 году Mercure Bukhara Old Town был признан «лучшим экологически чистым отелем региона» на церемонии вручения III Национальной премии Узбекистана в сфере гостеприимства. Отель полностью отказался от одноразового пластика и внедрил эко- и биоразлагаемые продукты.