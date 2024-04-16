Спрос на льготные авиабилеты S7 Airlines вырос в два раза

S7 Airlines проанализировала структуру перевозок льготных категорий граждан в зимнем периоде 2023-2024 года и выявила ключевые тенденции по спросу на льготные авиабилеты в сравнении с прошлым сезоном.

Авиакомпания S7 предлагает билеты по собственным льготным тарифам помимо авиабилетов по доступным ценам на части маршрутов, субсидируемых государством. Такие билеты всегда можно найти на различных маршрутах авиакомпании по России и на большинстве международных рейсов – для молодежи, пожилых людей, пассажиров, путешествующих с детьми до 18 лет, многодетных семей и людей с ограниченными возможностям.

«Результаты, полученные по итогам зимы, подтверждают интерес пассажиров к льготным тарифам S7 Airlines. Так, например, в этом зимнем сезоне благодаря наличию собственных льготных тарифов нам удалось в два раза увеличить долю пассажиров среди детей. Наиболее популярными детскими направлениями для путешествий стали дальневосточные – Владивосток, Южно-Сахалинск, Якутск и южные направления – Сочи, Минеральные Воды, Махачкала», – говорит Константин Пьянков, коммерческий директор S7 Group.

Минувшей зимой льготные тарифы S7 Airlines стали доступны на всей маршрутной сети, что позволило большему числу пассажиров приобретать билеты по доступным ценам. Так, доля путешественников, использовавших льготные билеты, на рейсах в Сочи и Калининград увеличилась в 2,5 раза до 26%, а на рейсах в Минеральные Воды – в 4 раза. Молодые люди чаще всего выбирали крупные города России – Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Уфу, Казань, а люди старшего возраста предпочитали летать из Москвы в Минеральные Воды, Улан-Удэ и Новосибирск.

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В S7 Airlines отметили интересный тренд, связанный с ростом уровня диджитализированности среди людей старшего возраста – они приобретают навыки для поиска и покупки льготных авиабилетов онлайн.

Льготные цены авиакомпании действуют на категории билетов «Стандарт» и «Базовый» при покупке билетов по маршруту туда-обратно. Эти тарифы отмечены специальными значками «%». Правом на льготы обладают семьи с детьми до 18 лет, молодежь до 23 лет, пенсионеры, пассажиры с ограниченными возможностями и многодетные семьи.

На собственные льготные тарифы авиакомпании не действуют никакие ограничения – ни по максимальному количеству билетов, которые можно приобрести, ни по дате вылета с момента покупки.