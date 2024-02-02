Знающий историю пограничник не пустил туристку за границу из-за ошибки в документах

Ошибку не замечали очень долго.

Жительницу Екатеринбурга не выпустили из России из-за необычного обстоятельства. Пограничник проверил ее загранпаспорт и обнаружил фактическую ошибку. Дело в том, что туристка родилась в 1980-е годы, когда Екатеринбург ещё назывался Свердловском. Однако в документе местом рождения значился именно Екатеринбург.

Как сообщает Tourdom,ru, действия сотрудника пограничной службы привели к конфликту. Туристка доказывала, что родилась именно в городе, указанном в паспорте, и что уже более пяти лет ездит по биометрическому документу без каких бы то ни было проблем. Экскурс в историю не помог. Более того, оказалось, что Екатеринбург указан как город рождения и во внутреннем паспорте женщины.

Теперь жительнице Урала предстоит получать два новых удостоверения личности. Оба прежних документа изъяли, выписав штраф в три тысячи рублей. Из-за этого инцидента отправиться на отдых в Турцию не смогли также дочь и мама женщины. В итоге пропал тур общей стоимостью около полумиллиона рублей.

Свердловск был переименован в Екатеринбург в 1991 году.

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Случаи отказов в пересечении границы по загранпаспорту с ошибками участились с декабря. Тогда вступил в силу закон, в котором прописаны признаки, указывающие на непригодность загранпаспорта гражданина РФ.