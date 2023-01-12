100 дней жизни Солнца в одном захватывающем видео

Центр космических полетов имени Годдарда NASA выпустил часовое видео с интервальной съемкой, которое показывает 133 дня жизни Солнца.

Хотите целый час смотреть, как громадные петли плазмы изгибаются над поверхностью раскаленного Солнца? Посмотрите это видео вместо сериала или артхаусного фильма вечером.

Изображения получены из Обсерватории солнечной динамики (SDO) – космического корабля, запущенного в 2010 году в рамках программы NASA «Жизнь со звездой» (LWS). Его основная миссия длилась пять лет, но NASA заявляет, что SDO должен работать до 2030 года.

Изображения в фильме были сняты с разницей в 108 секунд в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне с помощью эксперимента Обсерватории по экстремальной ультрафиолетовой изменчивости (EVE). SDO находится на геосинхронной орбите на высоте 22 000 километров над Землей, а Солнце совершает оборот каждые 27 дней, создавая постоянно меняющееся изображение поверхности звезды.

Во время наблюдений SDO измеряет внутреннюю часть Солнца, магнитное поле и горячую плазму в солнечной короне. Космический корабль также измеряет излучение, которое создает ионосферы Земли и других планет. Каждый день SDO делает около 70 000 изображений, а общий объем данных достигает 1,5 терабайт.

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Большая часть астрономии занимается далекими звездами в других солнечных системах по всему Млечному Пути. Но стоит помнить, что мы живем по соседству с мощной звездой, где непрерывно происходят термоядерные реакции, водород здесь превращался в гелий задолго до того, как на Земле появилась какая-либо жизнь. И стоит помнить, что эта звезда переживет всю жизнь на Земле.

Активность Солнца влияет на жизнь всей нашей планеты. Программа «Жизнь со звездой» направлена на то, чтобы лучше понять происходящие на звезде процессы, отчасти для того, чтобы мы могли прогнозировать космическую погоду, из-за которой могут повредиться спутники, электрические сети и другая инфраструктура. SDO играет жизненно важную роль в этих усилиях.

Космический корабль-обсерватория оказался очень успешным. В 2020 году NASA сняло видео, посвященное 10-летию обсерватории. В нем выделены десять важных наблюдений и открытий. SDO наблюдала за массивными вспышками на Солнце, обнаружила новый тип волны, наблюдала за планетами, когда они проходили перед Солнцем, и обнаружила, как звезда разрывает на части комету, подошедшую слишком близко к звезде.

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