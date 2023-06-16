17 июня состоится парад планет. Как его увидеть?

Вам понадобится очень ясное ночное небо, а также бинокль или телескоп. Тогда можно будет полюбоваться на все пять планет, участвующих в параде. Следующий такой случится только в 2040 году!

Утром 17 июня примерно за час до восхода солнца пять планет выйдут на парад. Чтобы увидеть это редкое зрелище, посмотрите на восток. Там вы увидите яркую точку прямо у горизонта – это Юпитер, самая яркая из пяти планет, которую легче всего обнаружить. Его звездная величина составит -2,2.

После этого посмотрите немного вверх и вправо. Там вы сможете увидеть Сатурн. Он будет тусклее и меньше Юпитера, но все равно виден невооруженным глазом со звездной величиной 0,9.

После этого удобнее всего будет найти Меркурий. Он будет внизу, левее Юпитера, чуть выше горизонта. Его звездная величина составит -0,9.

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С Ураном и Нептуном будет сложнее, и здесь вам понадобится телескоп или хотя бы бинокль. Нептун со звездной величиной 7,9 будет примерно на полпути между Юпитером и Сатурном, а Уран со звездной величиной 5,8 будет на полпути между Юпитером и Меркурием. Таким образом, планеты будут двигаться по небу от самой низкой к самой высокой в следующем порядке: Меркурий, Уран, Юпитер, Нептун и Сатурн.

Парад планет (или планетарное выравнивание) – это то, что мы наблюдаем с Земли. Никакого настоящего выравнивания в Солнечной системе в этот момент не происходит. Тем не менее, это очень редкое событие – следующий подобный парад из этих пяти планет произойдет 8 сентября 2040 года.