25 дней миссии «Ориона» к Луне за одну минуту: видео

Захватывающий полет должен открыть человеку путь к возвращению на Луну.

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видео, на котором показано 25-дневное путешествие космического корабля «Орион» от Земли к Луне и обратно. Этот полет был осуществлен в рамках миссии «Артемида-1», которая служит предварительным этапом отправки людей на Луну (впервые с 1972 года).

Видео представляет ключевые моменты миссии, а также включает в себя некоторые из завораживающих изображений, сделанных «Орионом» во время его свидания с Луной.

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Беспилотная миссия «Артемида-1» испытала новую ракету NASA Space Launch System (SLS) и космический корабль «Орион», в котором в этот раз расположились манекены в скафандрах, а в следующий – полетят настоящие астронавты.

Во время полета вокруг Луны «Орион» преодолел 2,25 миллиона километров и улетел от Земли дальше, чем любой другой космический корабль, предназначенный для перевозки людей, побив предыдущий рекорд, установленный в эпоху миссий «Апполон» полвека назад.

Успешное возвращение «Ориона» на Землю 11 декабря говорит о том, что всё прошло по плану, хотя инженеры NASA в настоящее время проверяют данные с космического корабля, чтобы подтвердить это.

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Если космическое агентство придет к выводу, что все действительно функционировало именно так, как ожидалось, можно будет приступить к планированию миссии «Артемида-2», которая отправит «Орион» по тому же маршруту вокруг Луны, только на этот раз с астронавтами на борту. Это может произойти уже в 2024 году.

Дальше – больше: NASA хочет построить постоянную базу на Луне, где астронавты смогут жить и работать в течение длительного времени. Луна также может послужить «трамплином» для первой пилотируемой миссии на Марс, которая, по мнению NASA, может состояться в 2030-х годах.