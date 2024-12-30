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А вот и ёлка: получено астрофото «праздничного» звёздного скопления в 2500 световых лет от Земли

А вот и ёлка: получено астрофото «праздничного» звёздного скопления

Праздничное скопление молодых звезд расположилось в созвездии Единорог.

Кажется, в небесной канцелярии тоже нарядили ёлку и зажгли праздничные огни. На фото, опубликованном космическим агентством НАСА в преддверии Нового года и Рождества, попал по-настоящему праздничный звездный объект. 

Звёздное скопление «Рождественская елка» является частью эмиссионной туманности NGC 2264 (туда же входит туманность Конус, и иногда к нему относят скопление Снежинка). 

Космическая ёлка находится от нас на расстоянии в 2500 световых лет и является домом для множества молодых звезд, чей возраст не превышает пяти миллионов лет (для сравнения, нашему Солнцу – около 5 миллиардов). 

Изображение получили благодаря объединению данных космической обсерватории Чандра (так на фотографии появились красные, фиолетовые, синие и белые цвета) и данных, полученных астрофотографом Майклом Клоу с оптического телескопа из Аризоны в ноябре. Именно аризонский телескоп наделил изображение яркими зелеными и фиолетовыми оттенками, придавших ему особенное сходство с традиционным новогодним деревом. А молодые звёзды, которым не более миллиона лет, в свою очередь «повисли» на еловых ветках, словно новогодние игрушки или огоньки гирлянд.

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