А вы видите «гитару» на этом космическом снимке?

Гигантское облако водородного газа, обнаруженное в 1993 году, получило название «Туманность Гитара» благодаря удивительному сходству со струнным инструментом.

Новые изображения «Туманности Гитара», пойманные телескопом рентгеновской обсерватории «Чандра» и объединенные с наблюдениями Паломарской обсерватории в оптическом свете, продемонстрировали «выстрел» яркой нити из энергетической материи и частиц антиматерии длиной в два световых года.

На композиции из нескольких рентгеновских изображений, собранных «Чандрой» за несколько последних десятилетий, можно заметить огненную красную струю длиной примерно в 19,3 триллиона километров, словно вырывающуюся в космическое пространство из пульсара B2224+65 (яркая белая точка на «голове» гитары). Видимый синий цвет на снимке появился после объединения снимков с оптическим изображением из Паломарской обсерватории.

Пульсар – это быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая появилась вследствие коллапса другой массивной звезды. Учёные определили, что скорость вращения пульсара B2224+65 составляет около 5,76 миллионов км/ч.

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Облачная форма, напоминающая в водородной «подсветке» музыкальный инструмент, расположилась в Млечном пути примерно в 6500 световых лет от Земли. Она шлейфом кружится вокруг мертвой звезды за счет выбрасываемых пульсаром частиц в момент его движения сквозь пространство и время. С 1994 по 2021 год космический телескоп «Хаббл» НАСА фиксировал изменения этой формы: основные перемены происходили вокруг небольшой «гитарной головки» наверху, контуры которой расширялись с годами.

Фото: NASA/CXC/SAO/L. Frattare

Астрофизики поясняют, что красный луч, вырывающийся из головки грифа гитары, появляется в результате быстрого вращения и сильных магнитных полей пульсаров – в тысячи раз сильнее магнитного поля Земли. В свою очередь, эта комбинация процессов приводит к ускорению частиц и высокоэнергетическому излучению, которое порождает взаимодействие частиц материи и антиматерии. Энергия в пульсаре настолько высока, что преобразуется в материю. Мы можем понять этот процесс благодаря известному уравнению Эйнштейна (E = mc2): именно оно показало нам, что энергия и материя взаимосвязаны.

Во время движения пульсара и окружающей его туманности через космическое пространство происходит столкновение энергичных частиц с более плотными областями газа: так они вырываются за пределы туманности и появляются «справа» от пульсара, что визуально выглядит как нить из рентгеновских лучей.