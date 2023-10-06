Американская телекомпания получила первый в истории штраф за космический мусор

Телекомпания Dish должна будет выплатить 150 тысяч долларов.

Власти США заявили, что впервые в истории наложили штраф в размере 150 тысяч долларов за космический мусор на телекомпанию Dish, которая не смогла должным образом избавиться от спутника.

Федеральная комиссия по связи (FCC) обвинила Dish в «неспособности должным образом вывести с орбиты» спутник под названием EchoStar-7, находящийся на орбите с 2002 года.

«Это первый случай принятия Комиссией мер по обеспечению соблюдения требований по космическому мусору, которая активизировала свои усилия в области спутниковой политики», – говорится в заявлении Федеральной комиссии по связи (FCC), которая разрешает предоставление услуг космической связи.

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Когда срок эксплуатации геостационарного спутника подошел к концу, Dish переместила его на высоту ниже, чем договорились обе стороны, туда, где он «может вызвать проблемы с орбитальным мусором», заявили в FCC.

Комиссия сообщила, что Dish, американский поставщик спутникового телевидения, пообещал в 2012 году поднять спутник на высоту 300 километров над его рабочей дугой. Но из-за того, что топливо было на исходе, он удалил спутник на высоту чуть более 120 километров над исходной дугой.

«Поскольку спутниковые операции становятся все более распространенными, а космическая экономика ускоряется, мы должны быть уверены, что операторы соблюдают свои обязательства. Это прорывное соглашение, которое ясно дает понять, что Федеральная комиссия по связи имеет сильные правоприменительные полномочия и возможности обеспечивать соблюдение своих жизненно важных правил по космическому мусору», – Лояан Эгал, руководитель FCC.

В своем заявлении во вторник Dish выступила против требований Федеральной комиссии по связи по поводу требований по утилизации и заявила, что правоохранительный орган комиссии не сделал «никаких конкретных выводов о том, что EchoStar-7 вызывает какие-либо проблемы с безопасностью орбитального мусора».

Авиационный регулятор США, FAA, недавно объявил о своем намерении сократить космический мусор, потребовав от частных компаний утилизировать верхние ступени ракет-носителей, например, возвращая их в атмосферу Земли или перемещая на менее перегруженную орбиту.

«Если ничего не остановить, накопление орбитального мусора увеличит риск столкновений и засорения орбит, используемых для пилотируемых космических полетов и спутников», – заявили в Федеральном управлении гражданской авиации.

По оценкам Европейского космического агентства, на орбите Земли находится около миллиона обломков размером более сантиметра – достаточно больших, чтобы «вывести из строя космический корабль».