Американский астронавт побил рекорд NASA по самому долгому космическому полету

Он пробыл на орбите Земли целый год.

Астронавт Фрэнк Рубио побил рекорд самого продолжительного пребывания на орбите среди американцев. Он провел на борту Международной космической станции более 355 дней.

«В некотором смысле это был невероятный вызов. Но в других отношениях это было невероятное благословение», – Фрэнк Рубио.

Предыдущий рекорд по США был установлен в 2022 году Марком Ванде, который провел в космосе 355 дней. Но мировой рекорд по-прежнему принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову, который пробыл на орбите 437 дней подряд.

Рубио должен вернуться на Землю 21 сентября. К этому моменту он проведет в космосе уже 371 день. Когда Рубио отправился на МКС в прошлом году на российском космическом корабле «Союз МС-22» с двумя российскими космонавтами, планировалось, что он останется там только на шесть месяцев – это является обычной продолжительностью миссии.

Согласно обычной процедуре, «Союз» пристыковался к МКС и должен была доставить всех троих путешественников домой в декабре. Но из-за повреждения метеороидом «Роскосмос» отправил корабль обратно на Землю раньше срока, а к МКС запустил новый «Союз МС-23» без экипажа на борту. Таким образом, миссия на МКС незапланированно продлилась еще на несколько месяцев.

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Рубио описал жизнь и проведение экспериментов на МКС, объяснив, что помещения на станции довольно тесны, и сравнил их с домом с пятью спальнями.

«Так что психологически на протяжении года это было своего рода испытанием», – Фрэнк Рубио.

Рекорд по общему количеству времени пребывания в космосе принадлежит бывшей астронавтке Пегги Уитсон, которая находилась на околоземной орбите в общей сложности 675 дней.