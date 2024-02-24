Американский посадочный модуль «Одиссей» совершил посадку на Луне. Но есть большая проблема

Космический корабль упал на бок.

«Одиссей», роботизированный посадочный модуль, построенный хьюстонской компанией Intuitive Machines, прилунился возле южного полюса спутника Земли 23 февраля 2024 года в 2.23 по Москве.

Это был знаковый момент для освоения космоса: ни один частный космический корабль никогда раньше не совершал мягкую посадку на Луну, а американский аппарат не прилунялся на спутнике нашей планеты с тех пор, как это сделал пилотируемый посадочный модуль «Аполлон-17» в декабре 1972 года.

«Одиссей» прибыл на лунную орбиту 21 февраля, как и планировалось. Однако на завершающем этапе попытки приземления, операторы посадочного модуля обнаружили, что лазерные дальномеры аппарата, которые позволяют ему определять высоту и горизонтальную скорость, не работают должным образом. Поэтому команда задействовала экспериментальную полезную нагрузку NDL NASA для выполнения этой жизненно важной функции, отложив попытку приземления на два часа назад, чтобы привести в действие новый план.

Этот обходной путь, который потребовал от команды разработать программный патч на земле и передать его «Одиссею», сработал. Аппарат запустил свой главный двигатель на решающую 11-минутную работу, которая замедлила спуск корабля к поверхности Луны. Затем «Одиссей» мягко прилунился возле края кратера Малаперт А, примерно в 300 километрах от южного полюса Луны.

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Однако спустя день стало ясно, что все пошло не совсем по плану. Космический корабль все еще жив и функционирует, но оказалось, что он прилунился на бок.

Генеральный директор и соучредитель Intuitive Machines Стив Альтемус рассказал, что во время последнего спуска «Одиссей» должен был двигаться со скоростью около 3,2 км/ч по вертикали и 0 км/ч по горизонтали, но данные показывают, что на самом деле он двигался со скоростью примерно 10 км/ч по вертикали и 3,2 км/ч по горизонатли.

Альтемус предположил, что, возможно, при приземлении на нестандартной скорости «Одиссей» зацепился одной из своих посадочных опор за расщелину или другой участок лунной местности. В результате могло сломаться шасси, и аппарат опрокинулся. Тем не менее, по словам Альтемуса, солнечные батареи «Одиссея» направлены в сторону к нашей звезде, и питание космического корабля обеспечивается на 100%.

Данные показывают, что «Одиссей» прилунился в пределах 1,5-3км от целевой зоны приземления. Точное место должен определить Lunar Reconnaissance Orbiter, находящийся на орбите Луны.

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Команда миссии соберет и отправит домой как можно больше данных из нового дома «Одиссея» на Луне. Но электроника посадочного модуля не была рассчитана на то, чтобы выдержать суровый холод лунной ночи, поэтому его дни сочтены.

«Мы знаем, что на этом месте посадки Солнце уйдет за пределы наших солнечных батарей примерно через девять дней», – напомнил соучредитель и технический директор Intuitive Machines Тим Крейн.

В лучшем сценарии миссия продержится на Луне 10 дней.

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NASA планирует создать одну или несколько баз Артемиды в южном полярном регионе Луны, который, как полагают, содержит много водяного льда. Однако, прежде чем отправить туда астронавтов, агентство хочет собрать больше данных об этой малоисследованной области – чтобы помочь определить, например, сколько воды она содержит и насколько легко получить доступ к этому важнейшему ресурсу.

В 2019 году NASA выбрало Intuitive Machines для доставки партии научных инструментов на поверхность Луны. Инструменты предназначены для проведения различных исследований. Например, один из них, названный NDL («Навигационный доплеровский лидар для точного измерения скорости и дальности»), использовал технологию LIDAR (обнаружение света и определение дальности) для сбора данных во время снижения и приземления.

Другой инструмент был разработан для изучения того, как выхлопные газы двигателя космического корабля взаимодействуют с лунной грязью и камнями. Еще один продемонстрирует технологию автономного позиционирования, которая в конечном итоге может стать частью широкой навигационной системы, подобной GPS, на Луне и вокруг нее.

Компания Intuitive Machines также разместила на «Одиссее» шесть коммерческих грузов для IM-1. Один из них принадлежит компании Columbia Sportswear, которая хотела протестировать свой изоляционный материал Omni-Heat Infinity в глубоком космосе.

«Одиссей» пока не передал с поверхности Луны каких-либо изображений, но у нас есть несколько селфи, сделанных аппаратом во время его путешествия с Земли, которое началось 15 февраля.