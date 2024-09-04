Астрофото дня: «Близнец» Млечного Пути попал на камеру

Спиральную галактику NGC 6744, которая расположилась от нас на расстоянии 30 миллионов световых лет в созвездии Павлин, называют «космическим близнецом» нашего Млечного Пути.

Чтобы узнать, как мы выглядим со стороны, человеку достаточно просто посмотреть в зеркало. В масштабах Вселенной решить этот вопрос не так-то просто. Находясь внутри нашей галактики, мы никогда полностью не сможем осознать, как выглядит Млечный Путь со стороны. Но благодаря изображениям других похожих на него спиральных галактик – таким, как более громоздкая NGC 6744 — земляне могут лучше оценить и внешний вид, и путь развития нашей собственной галактики.

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NGC 6744, спиральная красавица, охватывающая 175 000 световых лет в поперечнике, была запечатлена с помощью особенной камеры темной энергии (DECam) на 4-метровом телескопе имени Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Национального научного фонда США Серро-Тололо (CTIO), расположенной на вершине горы в Чили.

Новое фото является, пожалуй, одним из самых детальных когда-либо полученных изображений NGC 6744 – помимо яркого ядра и разноцветных пылеобразных завихрений у центра, слева можно разглядеть её вытянутый рукав, который не всегда удаётся поймать на камеру. А вот в конце спирального рукава справа мелькает небольшое пятно — это её более тусклая галактика-компаньон, известная как NGC 6744A.

Кстати, в этом тоже можно найти схожесть близняшки с Млечным Путём — наша наиболее известная галактика-компаньон носит название Большое Магелланово Облако. Космические агентства нарекли NGC 6744 «старшим братом» Млечного Пути — наша галактика охватывает лишь 100 000 световых лет, немногим меньше, чем её более мощный близнец.

Изображение было получено в рамках амбициозной попытки учёных создать обширную 3D-карту ночного неба – большинство галактик во Вселенной считаются спиральными, так что, может быть, мы встретим ещё немало подобных «отражений» на космических просторах.